Síguenos en::
Tendencias:
GOL LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández y su golazo en Levante vs. Betis por Liga de España: véalo acá

Juan Camilo 'Cucho' Hernández y su golazo en Levante vs. Betis por Liga de España: véalo acá

El delantero colombiano se reportó en el marcador para el Real Betis en juego de la Liga de España. ¡Así fue el gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández contra el Levate!

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 14, 2025 10:23 a. m.
Comparta en:
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis.
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis.
X de @RealBetis

Publicidad

Publicidad

Publicidad