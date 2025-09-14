Juan Camilo 'Cucho' Hernández y su golazo en Levante vs. Betis por Liga de España: véalo acá

Juan Camilo 'Cucho' Hernández marcó un golazo este domingo 14 de septiembre con el Betis en la Liga de España. El tanto del delantero colombiano se presentó en el tiempo de la adición de la primera parte frente al Levante, al rematar desde fuera del área. con pierna derecha.

La anotación del artillero de nuestro país significó el descuento para los 'verdiblancos', el 2-1 parcial, en el Estadio Ciutat de València. Nelson Deossa también fue de la partida en el Betis.

Vea acá el gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández HOY en Levante vs. Betis por la Liga de España: