Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nelson Deossa y 'Cucho' Hernández tendrán compañero de lujo en Real Betis

Nelson Deossa y 'Cucho' Hernández tendrán compañero de lujo en Real Betis

Los jugadores que han integrado el proceso de la Selección Colombia compartirán vestuario con un futbolista procedente del Manchester United.

Nelson Deossa y Juan Camilo Hernández
@realbetisbalompie/@cuchohernandez/Instagram
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 06:24 a. m.