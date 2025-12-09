Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Golazo de Linda Caicedo con el Real Madrid en Champions League; vea el video

Golazo de Linda Caicedo con el Real Madrid en Champions League; vea el video

La jugadora colombiana dijo presente en el marcador con una gran definición, dejando en el camino a la portera rival, que no pudo evitar el gol de la colombiana.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
Linda Caicedo: memes y críticas por segundo lugar de Linda Caicedo en Balón de Oro.jpg
Lina Caicedo quedó segunda en Balón de Oro y las redes explotaron.
Foto: Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

Publicidad