Golazo de Linda Caicedo con el Real Madrid en Champions League; vea el video

Este martes 9 de diciembre, por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League femenina, el Real Madrid se vio las caras en el Alfredo Di Stéfano con el Wolfsburgo, con la presencia de la jugadora colombiana Linda Caicedo en el conjunto ‘merengue’.

A los 19 minutos, María Méndez anotó el primero para el Real Madrid, que se fue al vestuario en ventaja y con una jugadora menos tras la expulsión de Maelle Lakhtar.

A pesar de jugar con 10 futbolistas, el Real Madrid aumentó el marcador gracias a Linda Caicedo, quien, tras recibir un pase de Caroline Weir, desplegó toda su calidad técnica para dejar en el camino a la portera rival y definir de derecha para el 2-0 a los 67 minutos de juego.



Vea el gol de Linda Caicedo con Real Madrid en la Champions League

Cuando Caroline Weir y Linda Caicedo se encuentran, pasan cosas como estas…



Que pase milimétrico de la escocesa para que la colombiana haga magia y haga el 2-0. #HalaMadrid | #UWCL pic.twitter.com/hSa8tHYeGP — 🤍 Misa 🤍 Malena Ortiz (@Misa_CF) December 9, 2025