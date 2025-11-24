Real Madrid entregó noticia de última hora de Linda Caicedo y su futuro; hay foto reveladora

Hace pocos minutos, Linda Caicedo fue protagonista de una noticia positiva en el seno del Real Madrid femenino, que realizó el anuncio oficial de la renovación del contrato hasta el mes de junio de 2031. La estrella de la Selección Colombia viene dejando una buena imagen en el tradicional club español y desde su arribo hasta la fecha se ha convertido en pieza clave del plantel, en donde además se ha ganado un lugar y un aprecio de parte de sus compañeras y de todo el equipo de trabajo.

La buena nueva fue publicada en las redes sociales del conjunto blanco, en donde se observó a la colombiana posando con la camiseta, en la que quedó marcado el año hasta el que se tiene inicialmente la vinculación laboral.

Acá el comunicado de prensa el que se anuncia la renovación de Linda Caicedo:

El Real Madrid C. F. y Linda Caicedo han acordado la ampliación del contrato de nuestra jugadora, que queda vinculada al club hasta el 30 de junio de 2031.



Linda Caicedo llegó al Real Madrid en 2023, con tan solo 18 años. Ha jugado 99 partidos con nuestra camiseta, en los que ha marcado 26 goles.

Linda Caicedo renovó su contrato con el Real Madrid femenino Foto: Real Madrid

A sus 20 años, ya ha ganado el premio Golden Girl de 2023. Además, ha sido incluida en el once FIFPro World11 Femenino de 2024 y en el once ideal de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS). Asimismo, fue reconocida la segunda mejor jugadora del mundo en los premios The Best 2023, y su gol frente a Alemania en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023 fue elegido el mejor de la competición.

Linda Caicedo debutó con la selección absoluta de Colombia con tan solo 14 años, con la que ha sido subcampeona de las dos últimas ediciones de la Copa América (2022 y 2025). Y fue incluida en el once ideal de la Copa América 2025.

Linda Caicedo, a liderar a la Selección Colombia frente a Bolivia

Mientras eso sucedió en territorio español, la vallecaucana se encuentra liderando a la Selección Colombia femenina que este viernes 28 de noviembre jugará frente a Bolivia, en la ciudad de La Paz, en la tercera fecha de la Liga de Naciones (Eliminatorias al Mundial 2027). El duelo entre colombianas y bolivianas se podrá ver en vivo en Gol Caracol y Ditu, desde las 4 de la tarde.