Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia vs. Portugal, entre los partidos más costosos del Mundial 2026; precios por las nubes

Colombia vs. Portugal, entre los partidos más costosos del Mundial 2026; precios por las nubes

Uno de los encuentros más atractivos de la Copa del Mundo 2026 lo protagonizarán los ‘cafeteros’ y los portugueses, por lo que los hinchas deberán meterse la mano al bolsillo para adquirir sus entradas.

Por: Javier García
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
Colombia vs. Portugal, se enfrentarán en el Mundial 2026
Colombia vs. Portugal, se enfrentarán en el Mundial 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad