Colombia vs. Portugal, entre los partidos más costosos del Mundial 2026; precios por las nubes

La Copa del Mundo 2026 cada vez toma más forma luego del sorteo de la fase de grupos, en el que se conocieron los primeros enfrentamientos del certamen orbital que contará con la participación de 48 selecciones.

Desde ya, los hinchas empiezan a hacer cuentas para ver a su equipo nacional, ya sea en Estados Unidos, México o Canadá. Uno de los partidos más llamativos en esta fase será el que protagonizarán Colombia y Portugal.

Ambos combinados hacen parte del grupo K, junto con Uzbekistán y el ganador del repechaje, que saldrá entre Nueva Caledonia, República Democrática del Congo y Jamaica.



¿Cuánto vale ver Colombia vs. Portugal?

Santiago Arias y Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia AFP

De acuerdo con la información del medio 'The Athletic', el encuentro entre Colombia y Portugal, que se jugará el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, es uno de los partidos que ha experimentado un alza considerable en el precio de sus entradas.



Antes del sorteo, asistir al compromiso que se disputará en el Hard Rock rondaba los 400 dólares; sin embargo, horas después su valor incrementó significativamente.

“El sábado por la tarde, menos de una hora después de que la Fifa anunciara el partido Portugal-Colombia, el precio de entrada superó los 2.000 dólares. Horas después, rozó los 3.000 dólares, para luego situarse en torno a los 2.200. Ahora es la cuarta entrada más cara del torneo, solo por detrás de la final y las semifinales del Mundial, en el mercado secundario”, publicó 'The Athletic'.

Y añadió: “Antes del viernes, cuando aún no se conocían los partidos, el precio de entrada (el costo de la entrada más barata) para el partido del 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, era inferior a 400 dólares, según ticketdata.com, un sitio web que rastrea los precios de reventa”.

Según el portal citado, el compromiso entre la ‘tricolor’ y la selección de Cristiano Ronaldo es el cuarto con mayor aumento en el precio de las entradas.

