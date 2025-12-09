Barcelona metió la pata en Champions League; Eintracht Frankfurt no se lo perdonó

El duelo entre el Barcelona de España y el Eintracht Frankfurt de Alemania se vio matizado por un curioso hecho que dejó mal parado al conjunto catalán, que, por quedar bien, terminó cometiendo una notable equivocación.

El conjunto ‘culé’ tenía la condición de anfitrión debido a que la contienda se escenificaba en el estadio Camp Nou, inmueble que va por mitad de su remodelación. Por ello, quiso portarse de la mejor manera con su rival y presentarle un saludo protocolar, pero el resultado no fue el esperado.



Así fue cómo Barcelona metió la pata con Eintracht Frankfurt

Las redes sociales del elenco ibérico compartieron la imagen del banderín que le sería entregado al capitán del conjunto ‘teutón’, estandarte que decía en idioma catalán: “FC Barcelona, al Eintracht Frankfurt. Uefa Champions League. Fase lligueta. Barcelona, 9-12-2025”.

Sin embargo, el texto que acompañó la imagen tenía mal escrito el nombre del elenco ‘germano’, algo que no fue pasado por alto por el conjunto de Frankfurt, que hizo la corrección de manera inmediata y dejó al descubierto la falla de su rival.

Junto a la foto, el ‘Barça’ trinó en inglés: “FC Barcelona to Eintrach Frankfurt”, lo que traduce: “Del Barcelona para el Eintrach Frankfurt”, texto mal escrito si se tiene en cuenta que a Eintracht le faltó la letra t al final.



Por ello, el club alemán reaccionó sin dejar pasar por alto la equivocación y con un asterisco, símbolo de corrección, escribió correctamente “Eintracht Frankfurt”.

@eintracht. @eintracht.

Publicidad

De esta manera, el cuadro alemán le dio la primera lección de la jornada a la escuadra española, aunque en el terreno de juego todo fue a otro precio.

Ahora, con la lección aprendida, en ‘Barça’ se alista para abrir el año en la competición continental enfrentando en República Checha al Slavia Praga el 20 de enero, mientras que el cuadro alemán deberá visitar el 21 del mismo mes al Qarabag de Azerbaiyán.