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Luis Díaz y los dos jugadores de Junior que admiraba; "reía y gozaba al verlos en cancha"

Se conoció una sorpresiva revelación sobre el delantero del Bayern Múnich, Luis Díaz, y sus inicios en el Barranquilla, cuando iba al 'Metro' a ver al 'tiburón'.

Por: Sebastián Gómez
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Luis Díaz junto a Wilfrido Canoles en sus inicios en el Barranquilla Fútblo Club
Luis Díaz junto a Wilfrido Canoles en sus inicios en el Barranquilla Fútblo Club
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