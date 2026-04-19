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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Goleador colombiano erró insólita opción de gol en México; sin arquero, la tiró afuera

Goleador colombiano erró insólita opción de gol en México; sin arquero, la tiró afuera

En uno de los partidos más atractivos de la jornada 15 de la Liga MX, un delantero colombiano se viralizó en redes sociales por fallar una clara chance de cara al arco. ¡Hay VIDEO!

Por: EFE
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Acción de juego en México.
Acción de juego en México.
Getty Images.

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