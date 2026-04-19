Goleador colombiano erró insólita opción de gol en México; sin arquero, la tiró afuera

El América sacó fuerzas de flaqueza y con un doblete del uruguayo Brian Rodríguez venció 2-1 al bicampeón Toluca, el sábado por la decimoquinta fecha del Clausura 2026 mexicano, mientras el León hilvanó su cuarto triunfo con un 3-1 sobre el Juárez.

En el estadio Banorte, el América (6º) del entrenador brasileño André Jardine rompió una racha de tres partidos sin ganar.

"Es una victoria fundamental ante un rival, el campeón, con el que en los últimos torneos han sido partidos duros. Hay que valorar mucho el resultado y la actuación", dijo Jardine.

Con goles del Rayito Rodríguez (44' y 50'), las Águilas llegaron a 22 puntos dentro de la zona de clasificación a cuartos de final.



Miguel Vázquez (53' en propia puerta) concedió el descuento para el Toluca (7º) del estratega argentino Antonio Mohamed, que llegaron a cinco juegos sin ganar y se quedaron con 27 unidades.

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América por poco aumenta la ventaja, pero el colombiano Raúl 'La Pantera' Zuñiga erró una insólita oportunidad de anotar. Le lanzaron un pase en profundidad, eludió al arquero y con el arco a placer envió la pelota por afuera.

Mientras tanto, así se narraba el contragolpe fallido de Raúl "Pantera" Zúñiga (Club América) ante C.D. Toluca para @deportesWRADIO pic.twitter.com/EvJyw22XNg — lilboimx (@lilboimx) April 19, 2026

El partido tuvo un final bravo por la expulsión del brasileño Helinho, mediocampista del Toluca, quien salió de pleito con el americanista Alejandro Zendejas.

