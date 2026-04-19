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Gol Caracol  / Más Deportes  / Luto en el automovilismo; piloto falleció, tras grave accidente en Las 24 horas de Nürburgring

Luto en el automovilismo; piloto falleció, tras grave accidente en Las 24 horas de Nürburgring

En la carrera clasificatoria de las 24 horas de Nürburgring, siete automóviles se vieron involucrados en un fuerte choque que dejó como saldo a un piloto fallecido.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Accidente en las 24 horas de Nürburgring.
Accidente en las 24 horas de Nürburgring.
Archivo.

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