El cara a cara entre la Selección Colombia y Jordania: antecedentes y resultados

A vísperas del último partido de la Selección Colombia antes de su debut en la Copa del Mundo, los dirigidos por Néstor Lorenzo volverán a verse las caras con Jordania, un rival que trae gratos recuerdos para la 'tricolor' en un año que quedó marcado en la historia del fútbol colombiano, ya que se alcanzó los cuartos de final de aquella cita mundialista.

El único encuentro entre ambas selecciones se dio en el año 2014, cuando entonces era dirigida por José Néstor Pekerman, y también estábamos a tan solo días de debutar en la Copa del Mundo que tenía lugar en Brasil.

Dicho compromiso se disputó el viernes 6 de junio en el Estadio Pedro Bidegain en Buenos Aires Argentina, casa del club San Lorenzo. Aquella nomina titular de los 'cafeteros' la comandaba David Ospina en el arco, Mario Yepes como capitán, Cristian Zapata, Pablo Armero, Camilo Zuñiga, James Rodríguez, Éder Balanta, Carlos Sánchez, Teófilo Gutiérrez, Víctor Ibarbo y Fredy Guarín.

Aquel partido terminó con victoria para Colombia 3-0, donde el primer tanto llegó cerca de finalizar la primera parte (42') desde la pena máxima ejecutada por James Rodríguez. Posteriormente el segundo tanto lo marcó Juan Guillermo Cuadrado al 83' también desde los doce pasos, y finalmente fue Fredy Guarín quien selló el triunfo con su tanto al 89´.



Por el lado de Jordania, que no marcó, si sufrió la expulsión de su jugador Anas Baní Yaseen al minuto 81' , dejando de esta manera con diez jugadores a su equipo cerca de finalizar el compromiso.

James Rodríguez número 10 de la Selección Colombia - Foto: AFP

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Jugadores que aún continúan vigentes de aquel partido

12 años después, la Selección Colombia aún mantiene jugadores de aquel partido, y que posiblemente verán minutos frente a Jordania en el juego de preparación de este domingo 7 de junio en territorio norteamericano. Se trata de James Rodríguez, David Ospina, Santiago Arias, Juan Fernando Quintero y Camilo Vargas, son los nombres que volverán a enfrentar al rival del medio Oriente.

Para este encuentro, Colombia lucirá su uniforme principal, compuesto por camiseta amarilla, pantaloneta blanca y medias blancas. Como dato curioso, en el duelo frente a Jordania de 2014 la 'tricolor' vistió su indumentaria alterna de la época: camiseta roja, pantaloneta blanca y medias blancas.

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Este encuentro que se disputará en el estadio Snapdragon, en San Diego (Estados Unidos), comenzará a las 6:00 p.m. (hora de Colombia) y podrá vivir el partido y la previa señal principal de Caracol Televisión, el canal oficial de YouTube de Gol Caracol, (https://www.youtube.com/@golcaracol/streams), el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).