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Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Argentina, en la final del Sudamericano Sub-17

A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Argentina, en la final del Sudamericano Sub-17

Este domingo 19 de abril, la Selección Colombia luchará mano a mano con Argentina para quedarse con el título del Sudamericano Sub-17 que se está disputando en Paraguay.

Por: EFE
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Selección Colombia Sudamericano Sub-17 2026
Selección Colombia en Sudamericano Sub-17 2026 - Foto:
FCF

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