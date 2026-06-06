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Gol Caracol  / Otra figura se perderá la Copa del Mundo por grave lesión; Jordania fue la afectada

Otra figura se perderá la Copa del Mundo por grave lesión; Jordania fue la afectada

No paran las lesiones antes de que ruede el balón en tierras norteamericanas para la cita orbital del 2026, y una de las selecciones que sufrió un duro golpe fue la de Jordania; acá los detalles.

Por: EFE
Actualizado: 6 de jun, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jordania perdió a Ibrahim Sabra por grave lesión, antes del Mundial.
Jordania perdió a Ibrahim Sabra por grave lesión, antes del Mundial.
Foto: AFP

Ibrahim Sabra, delantero de Jordania, una de las escuadras rivales de Argentina en el Mundial 2026, se ha convertido en otra de las bajas por lesión que se han producido a las puertas de la cita que comenzará el próximo día 11 con el encuentro México frente Sudáfrica.

¿Qué tipo de lesión dejó a Ibrahim Sabra por fuera del Mundial 2026?

Sabra, que esta última campaña jugó cedido en el Lokotiv Zagreb croata, se perderá la primera presencia del cuadro jordano en una fase final mundialista tras sufrir una rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo.

Desde la Federación de Jordania le envían "una pronta recuperación" y "su regreso a las canchas en el tiempo más breve posible" tras confirmarse la importante lesión por parte de los servicios médicos de la selección.

JordaniaIbrahim Sabra se perderá el Mundial con Jordania tras lesionarse de gravedad.
JordaniaIbrahim Sabra se perderá el Mundial con Jordania tras lesionarse de gravedad.
Foto: AFP

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La baja de Sabra, que jugó en el cuadro croata cedido por el Goztepe turco, es otro golpe para el técnico del cuadro jordano, el marroquí Jamal Sellami, que ya perdió el pasado diciembre a otro atacante como Yazan al-Naimat al sufrir una rotura de ligamentos cruzados en la Copa Árabe.

Enfrentará a la Selección Colombia antes del Mundial 2026

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Jordania, que aún no ha anunciado su sustituto, jugará este domingo su último compromiso de preparación previo al Mundial frente a Colombia en el estadio Snapdragon de San Diego (Estados Unidos) y en el torneo universal se enfrentará a Austria el martes 16, a Argelia el lunes 22 y a Argentina el domingo 27.

El duelo entre colombianos y jordanos lo podrá ver EN VIVO por TV por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, la nueva plataforma de 'streaming' de Caracol Televisión y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, para que se programe y no se lo pierda.

El horario de inicio para este compromiso de fogueo tiene como horario de inicio de las 6:00 de la tarde, en horario de nuestro país.

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