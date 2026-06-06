Las tres promesas de Riquelme para convencer a Klopp; así van las elecciones en Real Madrid

El empresario Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, prometió este sábado al entrenador alemán Jürgen Klopp que tendrá manos libres para dirigir al equipo blanco, que respetará la "jerarquía" en el plano deportivo y que dotará al club de "estabilidad" como argumentos para tratar de convencerlo de que fiche por el club blanco.

Riquelme confió en que Klopp acepte su oferta si se convierte en presidente del Real Madrid en declaraciones a los periodistas tras un breve acto ante su sede electoral, situada enfrente del estadio Santiago Bernabéu, en la víspera de las elecciones en las que competirá contra el actual mandatario, Florentino Pérez.

El empresario alicantino anunció el viernes, que si gana los comicios, su director deportivo, Raúl González, contactará con el exentrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund para persuadiarlo de que fiche por el conjunto madridista.

Jürgen Klopp en su paso por el Liverpool. AFP

Poco después del anuncio, el agente del técnico germano, Marc Kosicke, señaló que Kloop está feliz en el proyecto deportivo de la multinacional Red Bull y que no tiene intención de regresar a los banquillos.



A pesar de ello, Riquelme se mostró optimista: "Nuestra base de candidatura es clara. Transparencia, jerarquía, profesionales y dejar hacer son la base principal para que cualquier gran profesional quiera estar en un club como el Real Madrid".

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"Traer a los mejores es fácil cuando hay estabilidad, profesionales y la jerarquía está entre las partes. Es la base fundamental para que, a un grandísimo entrenador como Klopp, tratar de convencerlo para que venga a entrenar al Real Madrid", incidió Riquelme.

A juicio del aspirante a desbancar a Florentino Pérez, "el único entrenador" que maneja su candidatura es el que fuera durante nueve temporadas técnico del Liverpool hasta junio de 2024, cuando se embarcó en el proyecto de Red Bull.

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"Es un grandísimo entrenador que está ahora en una gran proyecto deportivo. No tiene intención de entrenar a ningún club, pero hemos dejado claro al madridismo y al socio que si soy presidente, a partir del lunes Raúl intentará traerlo al Real Madrid. Es nuestro único entrenador en este momento. En una situación de estabilidad de club, trataremos de convencerlo para que venga", añadió Riquelme.

Además de Klopp, el empresario alicantino se ha comprometido a fichar al delantero noruego Erling Haaland -noticia desmentida por el Manchester City y el entorno del jugador- y al centrocampista español Rodri Hernández, también del conjunto inglés.