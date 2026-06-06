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James Rodríguez respondió a Antonella Petro; "la foto va y, además, cuenta con mi camiseta"

En medio de una polémica que se desató entre el capitán de la Selección Colombia y la hija de Gustavo Petro, en la entrega del pabellón, previo al Mundial 2026, James Rodríguez habló.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de jun, 2026
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James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, se prepara para el Mundial 2026
James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, se prepara para el Mundial 2026
AFP

James Rodríguez no quiere estar envuelto en ninguna polémica, menos a pocos días del Mundial 2026. Por eso, 'calmó las aguas' con un mensaje a Antonella Petro, hija del presidente de Colombia, Gustavo Petro. "Esa foto va! Adicional cuenta con mi camiseta, dime dónde te la hago llegar?", indicó el jugador, de entrada.

"Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial. Nos vemos pronto. PD: La próxima me hablas más fuerte, abrazo", sentenció en un mensaje que le envió por privado en la cuenta oficial de Instagram.

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Todo empezó el pasado jueves 4 de junio, en medio de la entrega de la bandera del país a la delegación que disputará la Copa del Mundo 2026, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Durante el evento, uno a uno, los jugadores, recibieron un regalo por parte del presidente.

La respuesta de los futbolistas, considerada por algunos como parca y seca, generó ciertas críticas en redes sociales. Razón por la que la Federación Colombiana de Fútbol se pronunció, el viernes, afirmando que los jugadores son víctimas de "asedio". Uno de los más señalados fue James Rodríguez, capitán de la 'tricolor'.

El '10' fue duramente criticado por aparentemente ignorar la petición de Antonella Petro, la hija menor de Gustavo Petro, para tomarse una fotografía. La Federación manifestó su rechazo a "cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra jugadores, familias o miembros de la delegación".

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James, el futbolista que más encendió las redes, posó en la foto grupal junto a Petro detrás de algunos de sus compañeros con unos lentes oscuros. Antonella Petro, la hija del mandatario que fue protagonista en la polémica, afirmó en un video que apoyará a su "ídolo". "En la cancha somos un solo país", dijo.

James Rodríguez número Selección Colombia
James Rodríguez número 10 de la Selección Colombia - Foto:
AFP

Respuesta de James Rodríguez a Antonella Petro

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