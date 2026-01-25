Goleador colombiano igualó a Cristiano Ronaldo en goles en Arabia Saudita; mete presión

El Al Qadisiya derrotó 3-1 al Al Najma SC en la fecha 17 de la Liga de Arabia Saudita, este domingo, para llegar al podio de la tabla de posiciones del campeonato, pero también hubo noticia con el goleador colombiano, ahora nacionalizado mexicano, Julián Quiñónes, quien sigue fino con el gol.

El atacante nacido en Magui Payán, en Nariño, en nuestro país, llegó a 16 anotaciones en el torneo árabe, igualando la marca que tiene hasta el momento el astro portugués Cristiano Ronaldo, la máxima figura en esa liga.

La presencia de Julián Quiñónes en el Al Qadisiya ha sido destacada, ya que hasta el momento acumula 54 participaciones de gol (entre anotaciones y asistencias), en 51 partidos con la camiseta de dicho club de Arabia Saudita, poniendo su nombre entre los mejores.

Eso sí, el colombo-mexicano tendrá que estar pendiente este lunes al partido del Al Nassr contra el Al Taawon (12:30 p.m.), ya que Cristiano Ronaldo podría superarlo nuevamente, y también otro colombiano como Roger Martínez, si hace doblete también los igualaría a ambos.



Quiñónes desde hace algunos años decidió defender la camiseta de la selección mexicana y no la de nuestro país, a pesar de haber nacido aquí. Su carrera la forjó como profesional en el país ‘manito’ por lo que decidió jugar para los centroamericanos, con los que podría estar en el Mundial 2026.



Tabla de goleadores Liga de Arabia Saudita, ¿cómo va Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo (16 goles) Julián Quiñónes (16 goles) Roger Martínez (14 goles) Iván Toney (14 goles)

Actualmente la Liga de Arabia Saudita la lidera el Al Hilal, con 47 puntos, seguido por el Al Ahli, con 40 unidades. El podio lo completa el Al Qadisiya, de Julián Quiñónes, con 39 unidades. En la cuarta casilla aparece el Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, con 37 puntos, que podría dar el salto a la segunda casilla en caso de conseguir el triunfo este lunes contra el elenco de Roger Martínez, el Al Taawon.