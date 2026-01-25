Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Goleador colombiano igualó a Cristiano Ronaldo en goles en Arabia Saudita; mete presión

Goleador colombiano igualó a Cristiano Ronaldo en goles en Arabia Saudita; mete presión

Este domingo hubo acción en la Liga de Arabia Saudita, con participación del colombo-mexicano Julián Quiñónes, quien no se le despega a Cristiano Ronaldo en la tabla de artilleros.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de ene, 2026
Comparta en:
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo con Al Nassr - Foto:
Al Nassr Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad