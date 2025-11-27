Grave denuncia en caso de venta de Luis Díaz al Bayern Múnich; el culpable de la salida de Liverpool

Por la quinta jornada de la Champions League, el Bayern Múnich cayó en su visita al Arsenal, que se impuso 3-1 sobre los bávaros. Para este encuentro no contaron con Luis Díaz, quien está cumpliendo tres fechas de sanción.

Sin embargo, más allá de la derrota frente a los gunners —primera en todas las competiciones para el Bayern en esta temporada—, en Inglaterra el colombiano vuelve a ser noticia.

¿Arne Slot quería que Luis Díaz se quedara?

Luis Díaz y Arne Slot en Liverpool

El Liverpool no pasa por un buen momento, ni en la Premier League ni en la Champions League. En su último partido europeo, los 'reds' encajaron una dura derrota en Anfield al perder 4-1 frente al PSV Eindhoven, resultado que aumentó las críticas hacia Arne Slot, cuestionado por el presente del equipo.



Una de las decisiones que más señalamientos ha generado es la salida de Luis Díaz, quien en contraste vive un buen presente en Alemania con el Bayern Múnich, que pagó cerca de 70 millones de euros por su fichaje.

Desde Inglaterra surgió nueva información sobre el traspaso de ‘Lucho’, quien tenía contrato con el club de Merseyside hasta junio de 2027. Su intención era extender ese vínculo con una mejora salarial, algo que “nunca pasó”, lo que terminó impulsando su salida.

“Según informes, Richard Hughes desestimó la decisión de Arne Slot sobre la venta de Luis Díaz al Bayern de Múnich en julio. Slot no quería perder al jugador e incluso había presionado para que le renovaran el contrato, pero Hughes consideró atractiva la oferta del Bayern”, señala la información replicada por 'Empire of the Kop'.

Durante su estadía en Liverpool, el exjugador de Junior disputó 148 partidos en todas las competiciones, con registro de 41 goles y 23 asistencias. Además, fue campeón en cinco ocasiones, incluida una Premier League.



¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz?

Luego de la derrota ante el Arsenal, los dirigidos por Vincent Kompany buscarán pasar la página en la Bundesliga. Su próximo compromiso será el sábado 29 de noviembre, cuando se enfrenten al St. Pauli, por la fecha 12, en condición de local. El partido está programado para las 9:30 a. m. (hora colombiana).