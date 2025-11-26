Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A, tras empate de Nacional 1-1 con Junior

Este miércoles, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se pusieron cita en el estadio Ditaires, por el duelo correspondiente a la tercera jornada del grupo A, en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

No obstante, al final fue empate 1-1 entre ambos equipos, que comparten la cima del grupo.

¿Cuándo jugará América vs. Medellín, por la fecha 3?

Caleños y paisas se verán las caras este jueves 27 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero, para darle cierre a la tercera jornada del grupo A, en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

Cabe destacar que ambos equipos llegan con solo unidad, de seis posibles; por lo que sumar de a tres para los dos será trascendental en su intención de acortar distancias y meterse en la pelea por clasificar a la final de la Liga BetPlay II-2025.



¿Cómo quedó la tercera jornada del grupo A?

Atlético Nacional 1-1 Junior de Barranquilla

América de Cali vs. Independiente Medellín

Fecha: jueves 27 de noviembre

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

Tabla de posiciones del grupo A