Equipo del fútbol colombiano anunció nuevos dueños, propietarios de empresa "Dubái"

Hace un par de minutos, del Deportivo Pereira anunció a través de un comunicado a la opinión pública, la llegada de unos nuevos propietarios, quienes de ahora en adelante se harán cargo de el club y toda su compleja situación por la que está pasando.

Y es que, envuelto en falta de pagos y poca solvencia económica, el conjunto de Risaralda vivió un complejo fin de semestre, en el cual hasta los propios jugadores renunciaron y hasta denunciaron públicamente la insostenible situación que vivió el equipo.

Por esto y más, los dueños de Deportivo Pereira tuvieron que tomar decisiones inmediatas ante el inminente riesgo de perder el reconocimiento deportivo y demás sanciones a las que el club podría exponerse. Una de esas determinaciones, fue vender el equipo, que solo hace unos cuatro años levantaba su primer título en el fútbol profesional colombiano.

La crisis del Pereira sigue alterando la Liga Betplay 2025-II. Foto: Deportivo Pereira.

¿Quiénes son los nuevos dueños del Deportivo Pereira?

Respecto a eso, el cuadro 'matecaña', quien se encontraba a la expectativa de lo que podría suceder con su situación legal; ahora tiene nueva empresa propietaria, después de que sus anteriores dueños lograran una venta exitosa del club.



Los nuevos propietarios son europeos y manejan una empresa con nombre árabe, que ahora estará muy directamente relacionada al Deportivo Pereira.

“El Deportivo Pereira informa a los medios de comunicación, a la hinchada y al público en general que la nueva empresa propietaria del club será GROUP EMPRESARIOS FULL CCI DUBAI COLOMBIA S.A.S.”, indicó de entrada el comunicado que solo hace un par de minutos emitió el club risaraldense, por medio de sus cuentas oficiales en redes sociales.

Sumado a eso, el equipo ‘matecaña’ reveló que la conferencia de prensa en la que se hará oficial esta decisión y donde se presentarán oficialmente los nuevos propietarios, se realizará en los próximos días; esto, debido a que ellos no se encuentran en territorio colombiano.

“Por tal motivo, la rueda de prensa se realizará la próxima semana, tan pronto como el representante legal llegue de Europa. Atentamente, Álvaro de Jesús López Bedoya, actual presidente del Deportivo Pereira”, concluyó el comunicado.