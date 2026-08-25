Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II 2026, tras Cúcuta 1-0 Alianza FC

Tras el regreso del fútbol colombiano, el Cúcuta Deportivo, con director técnico nuevo, ha logrado conseguir dos victorias consecutivas. La primera fue 0-1 contra Medellín, en territorio antioqueño, pero ahora se sumó el 1-0 de local frente a Alianza FC.
En el partido de la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-II, disputado este martes en el estadio General Santander, la figura fue Jaime Peralta, nuevamente, quien aunque falló un penalti de forma insólita, luego tuvo revancha y le dio tres puntos más a su equipo.
Con esto, parcialmente, el Cúcuta está en el séptimo puesto de la tabla de posiciones del campeonato colombiano, pero también sigue sumando y haciendo cuentas en la tabla de descenso, buscando salvar la categoría y permanecer en la liga para el 2027, con Boyacá Chicó, Jaguares y el propio Alianza FC como sus competidores en este ítem.
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Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II, tras Cúcuta 1-0 Alianza FC:
|1
|América
|5
|4
|1
|0
|11
|0
|+11
|13
|2
|Llaneros
|5
|3
|2
|0
|7
|3
|+4
|11
|3
|Tolima
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|+2
|10
|4
|Medellín
|4
|3
|0
|1
|7
|5
|+2
|9
|5
|Bucaramanga
|5
|2
|3
|0
|6
|4
|+2
|9
|6
|Águilas Doradas
|4
|2
|2
|0
|6
|4
|+2
|8
|7
|Cúcuta
|6
|2
|2
|2
|5
|9
|-4
|8
|8
|Deportivo Cali
|4
|2
|1
|1
|6
|3
|+3
|7
|9
|Millonarios
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|+2
|7
|10
|Once Caldas
|5
|1
|3
|1
|9
|6
|+3
|6
|11
|Atlético Nacional
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|12
|Santa Fe
|4
|1
|2
|1
|5
|4
|+1
|5
|13
|Fortaleza
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|14
|Internacional
|5
|1
|2
|2
|5
|7
|-2
|5
|15
|Jaguares
|5
|1
|1
|3
|2
|7
|-5
|4
|16
|Deportivo Pereira
|3
|0
|2
|1
|0
|1
|-1
|2
|17
|Alianza FC
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
|18
|Junior
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|19
|Pasto
|5
|0
|0
|5
|3
|10
|-7
|0
|20
|Boyacá Chicó
|3
|0
|0
|3
|0
|10
|-10
|0
Así se jugará la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-II:
Miércoles 26 de agosto
Boyacá Chicó vs Fortaleza (4:00 p.m.)
América vs Junior (6:20 p.m.)
Nacional vs Cai (8:30 p.m.)
Jueves 27 de agosto
Llaneros vs Millonarios (6:10 p.m.)
Internacional de Bogotá (8:15 p.m.)
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Pendientes por programar
Bucaramanga vs Águilas Doradas
Santa Fe vs Jaguares
Once Caldas vs Tolima