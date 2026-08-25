Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II 2026, tras Cúcuta 1-0 Alianza FC

Tras el regreso del fútbol colombiano, el Cúcuta Deportivo, con director técnico nuevo, ha logrado conseguir dos victorias consecutivas. La primera fue 0-1 contra Medellín, en territorio antioqueño, pero ahora se sumó el 1-0 de local frente a Alianza FC.

En el partido de la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-II, disputado este martes en el estadio General Santander, la figura fue Jaime Peralta, nuevamente, quien aunque falló un penalti de forma insólita, luego tuvo revancha y le dio tres puntos más a su equipo.

Con esto, parcialmente, el Cúcuta está en el séptimo puesto de la tabla de posiciones del campeonato colombiano, pero también sigue sumando y haciendo cuentas en la tabla de descenso, buscando salvar la categoría y permanecer en la liga para el 2027, con Boyacá Chicó, Jaguares y el propio Alianza FC como sus competidores en este ítem.

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Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II, tras Cúcuta 1-0 Alianza FC:

1 América 5 4 1 0 11 0 +11 13 2 Llaneros 5 3 2 0 7 3 +4 11 3 Tolima 5 3 1 1 8 6 +2 10 4 Medellín 4 3 0 1 7 5 +2 9 5 Bucaramanga 5 2 3 0 6 4 +2 9 6 Águilas Doradas 4 2 2 0 6 4 +2 8 7 Cúcuta 6 2 2 2 5 9 -4 8 8 Deportivo Cali 4 2 1 1 6 3 +3 7 9 Millonarios 4 2 1 1 4 2 +2 7 10 Once Caldas 5 1 3 1 9 6 +3 6 11 Atlético Nacional 3 2 0 1 5 2 +3 6 12 Santa Fe 4 1 2 1 5 4 +1 5 13 Fortaleza 5 1 2 2 5 6 -1 5 14 Internacional 5 1 2 2 5 7 -2 5 15 Jaguares 5 1 1 3 2 7 -5 4 16 Deportivo Pereira 3 0 2 1 0 1 -1 2 17 Alianza FC 5 0 2 3 4 7 -3 2 18 Junior 3 0 1 2 2 4 -2 1 19 Pasto 5 0 0 5 3 10 -7 0 20 Boyacá Chicó 3 0 0 3 0 10 -10 0

Así se jugará la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-II:

Miércoles 26 de agosto

Boyacá Chicó vs Fortaleza (4:00 p.m.)

América vs Junior (6:20 p.m.)

Nacional vs Cai (8:30 p.m.)

Jueves 27 de agosto

Llaneros vs Millonarios (6:10 p.m.)

Internacional de Bogotá (8:15 p.m.)

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Pendientes por programar

Bucaramanga vs Águilas Doradas

Santa Fe vs Jaguares

Once Caldas vs Tolima