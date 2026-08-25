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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II 2026, tras Cúcuta 1-0 Alianza FC

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II 2026, tras Cúcuta 1-0 Alianza FC

Este martes en el estadio General Santander, continuó la buena racha del Cúcuta Deportivo, esta vez imponiéndose ante su gente contra Alianza FC. Hacen cuentas también por el descenso.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de ago, 2026
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Cúcuta Deportivo
Cúcuta Deportivo en Liga BetPlay 2026-II - Foto:
Colprensa

Tras el regreso del fútbol colombiano, el Cúcuta Deportivo, con director técnico nuevo, ha logrado conseguir dos victorias consecutivas. La primera fue 0-1 contra Medellín, en territorio antioqueño, pero ahora se sumó el 1-0 de local frente a Alianza FC.

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En el partido de la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-II, disputado este martes en el estadio General Santander, la figura fue Jaime Peralta, nuevamente, quien aunque falló un penalti de forma insólita, luego tuvo revancha y le dio tres puntos más a su equipo.

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Con esto, parcialmente, el Cúcuta está en el séptimo puesto de la tabla de posiciones del campeonato colombiano, pero también sigue sumando y haciendo cuentas en la tabla de descenso, buscando salvar la categoría y permanecer en la liga para el 2027, con Boyacá Chicó, Jaguares y el propio Alianza FC como sus competidores en este ítem.

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Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II, tras Cúcuta 1-0 Alianza FC:

1América5410110+1113
2Llaneros532073+411
3Tolima531186+210
4Medellín430175+29
5Bucaramanga523064+29
6Águilas Doradas422064+28
7Cúcuta622259-48
8Deportivo Cali421163+37
9Millonarios421142+27
10Once Caldas513196+36
11Atlético Nacional320152+36
12Santa Fe412154+15
13Fortaleza512256-15
14Internacional512257-25
15Jaguares511327-54
16Deportivo Pereira302101-12
17Alianza FC502347-32
18Junior301224-21
19Pasto5005310-70
20Boyacá Chicó3003010-100

Así se jugará la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-II:

Miércoles 26 de agosto
Boyacá Chicó vs Fortaleza (4:00 p.m.)
América vs Junior (6:20 p.m.)
Nacional vs Cai (8:30 p.m.)

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Jueves 27 de agosto
Llaneros vs Millonarios (6:10 p.m.)
Internacional de Bogotá (8:15 p.m.)

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Pendientes por programar
Bucaramanga vs Águilas Doradas
Santa Fe vs Jaguares
Once Caldas vs Tolima

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