¿Cómo quedaron los cruces de cuartos de final de Copa Libertadores 2026?

Independiente del Valle ratificó su superioridad sobre Deportes Tolima y selló este martes su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 con un triunfo 3-1 en Quito, redondeando una serie que dominó de principio a fin y que cerró con un global de 4-1. ¡Ya se definieron las llaves de la próxima fase!

Daykol Romero, Carlos González y Matías Perelló, a los 59, 70 y 90+5 minutos, respectivamente, marcaron los goles del negriazul en el estadio Banco Guayaquil. Junior Hernández, a los 84, anotó el descuento de los colombianos.

Cuartos de final de Copa Libertadores 2026

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Independiente del Valle (Ecuador) vs Flamengo (Brasil)

Estudiantes de La Plata (Argentina) vs Corinthians (Brasil)

Fluminense (Brasil) vs Platense (Argentina)

Palmeiras (Brasil) vs Liga de Quito (Ecuador)



Así las cosas, en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, hay dos equipos argentinos, dos ecuatorianos y cuatro brasileños, que vienen dominando los recientes años.

Trofeo que se le entrega al club campeón de la Copa Libertadores AFP

El camino de Independiente del Valle se empina ahora con un desafío de máxima exigencia: Flamengo, vigente campeón de la Libertadores y aspirante a conquistar su quinto título continental, será su rival en los cuartos de final.

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Como ya había ocurrido en Ibagué, Independiente del Valle manejó el partido con autoridad en la capital ecuatoriana.

El equipo dirigido por el uruguayo Joaquín Papa monopolizó la posesión, administró los tiempos y redujo al mínimo las opciones de un Tolima que rara vez logró acercarse con peligro al arco defendido por Aldair Quintana.

Los ecuatorianos estuvieron cerca de abrir el marcador en la primera mitad, pero una sólida actuación del arquero brasileño Neto Volpi y varios remates que pasaron apenas desviados mantuvieron el empate sin goles al llegar al descanso.

Independiente del Valle vs Tolima, Copa Libertadores - Foto: AFP

La mejor versión de Independiente del Valle apareció tras el descanso. El dueño de casa elevó la intensidad, comenzó a encontrar espacios en campo rival y transformó en goles la superioridad que había insinuado durante buena parte del encuentro.

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La apertura del marcador llegó a los 59' por medio de Romero, atento para aprovechar un rebote concedido por el arquero del Tolima tras un centro al área y empujar el balón a la red a quemarropa.

Ya en el tramo final, el paraguayo González firmó el 2-0 a los 70 al culminar un contragolpe con una certera definición tras recibir una pelota larga al espacio de Romero.

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Tolima intentó aferrarse a la serie con un golazo de Junior Hernández (84') desde larga distancia, pero Independiente del Valle respondió de inmediato y, ya en el descuento, el argentino Perelló aprovechó los espacios de una defensa adelantada para sentenciar la eliminatoria.