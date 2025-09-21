“Todos los jugadores en Colombia chupan trago; a Dayro Moreno no le puedo controlar la vida”

Dayro Moreno es la sensación en el fútbol de nuestro país, no solo por el reciente llamado a la Selección Colombia -jugando unos minutos contra Bolivia- sino también por su buen presente con el Once Caldas, equipo que está cerca de las semifinales de la Copa Sudamericana, todo gracias al experimentado delantero, que ya lleva 10 anotaciones en esta campaña del certamen internacional.

Y más allá del tema futbolístico durante mucho tiempo se le tildó al jugador tolimense como alguien que en sus tiempos libres salía y tomaba licor seguido, algo que ha pasado a segundo plano en los recientes años y todo por su rendimiento dentro de la cancha. Por eso, su actual técnico en el 'blanco blanco', Hernán 'Arriero' Herrera, decidió dejar una reflexión sobre la vida personal de los deportistas.

"A uno se le aparecen los ángeles, para mí yo soy el ángel de Dayro Moreno, cuando llego al Once Caldas yo le dije que le ayudaba, a cuánto estamos de Falcao, a cuánto de Galván, a cuánto de Aristizábal. A pesar de tantas cosas que se hablan, hay que apoyarlo, uno es padre de familia y ha tenido su hogar. A Dayro es cariño nada más", comenzó contando el entrenador del cuadro de Manizales, sobre cómo tratar al experimentado delantero, en entrevista con el periodista Jaime Dinas.



Dayro Moreno y los señalamientos por tomar licor

De entrada el 'Arriero' Herrera le preguntó al comunicador "¿dígame un jugador en Colombia que no chupe?", y seguido a eso realizó su opinión sobre este controversial tema: "nadie le puede quitar la libertad al jugador. A Dayro Moreno yo lo tengo dos horas diarias, después él sale y yo no le puedo controlar la vida a nadie".

Dayro Moreno volvió de la Selección Colombia con regalazo. Foto: Once Caldas.

Sobre ese mismo tema resaltó que Moreno Galindo es todo un profesional, que siempre cumple con los horarios y hasta es un ejemplo para todos en el plantel del Once Caldas.

Publicidad

"Solo darle consejos, que se cuide para lo que viene, estamos en instancias donde se debe cuidar. Nunca me falta a los entrenamientos, es el que primero llega. Llega al partido y hace los goles, ojalá trodos fueran así", cerró diciendo el técnico Hernán 'Arriero' Herrera, quien le ha brindado cercanía y confianza al delantero colombiano, que es la sensación en nuestro país.

“Yo soy el ángel de Dayro, todos los jugadores chupan en Colombia y él es el 1ro en llegar, el último en irse y me marca goles” ⁦@ArrieroHerrera⁩ DT ⁦@oncecaldas⁩ sobre Dayro Moreno …… pic.twitter.com/dgYY5ttc2N — Jaime Dinas (@JaimeDinas) September 20, 2025

Dayro Moreno es la principal figura del Once Caldas, y de su mano, con los diez goles que lleva en la actual Copa Sudamericana y el doblete que marcó en la ida de los cuartos de final contra Independiente del Valle, está cerca de poner al elenco de Manizales entre los cuatro mejores de este certamen internacional de la Conmebol, e ilusionando a sus hinchas con pelear por el título.