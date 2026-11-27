Se viene la undécima jornada de la Bundesliga, y en la misma, el Bayern Múnich visita el campo de juego del Volksparkstadion para enfrentar al Hamburgo. El elenco 'bávaro' busca retomar la senda victoriosa, luego del traspiés en la Champions League a manos del Lille francés y de la igualdad a un gol frente al Colonia. Se espera que frente a los 'die rothosen', Luis Díaz vuelva a sumar minutos luego de su lesión.

Hay que indicar que los dirigidos por Vincent Kompany son segundos en el presente certamen con 22 puntos, a dos enteros del líder Borussia Dortmund. Por su parte, Hamburgo se instala en la casilla número doce con doce unidades.

Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: Bayern Múnich

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Voces de los protagonistas

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"Tenemos una prioridad absoluta estos días. Queremos mostrar una reacción en el campo después de la derrota ante el Lille", dijo Kompany en la previa del duelo de este sábado.



Y es que el timonel belga, de 40 años, tendrá otra baja: Jamal Musiala, quien se suma a Harry Kane, Michael Olise, Isamel Saibari y Manuel Neuer. Pero hubo alivio en la sesión del viernes por el retorno a las prácticas de Serge Gnabry y Alphonso Davies.

"El equipo es la prioridad, no los jugadores individualmente", explicó el técnico del Bayern. "Tenemos que sacar el máximo provecho de la plantilla, y así están las cosas ahora mismo. Todo está abierto, pero todos tenemos las mismas expectativas. Ahora mismo, solo tenemos una superestrella: el equipo. Mi atención está puesta en esa superestrella", agregó el estratega del 'grande de Baviera' en rueda de prensa.

Jugadores del Bayern Múnich AFP

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Hamburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Bundesliga con Luis Díaz:

Día: sábado 28 de noviembre del 2026.

sábado 28 de noviembre del 2026. Jornada: undécima fecha de la Liga de Alemania 2026-27.

undécima fecha de la Liga de Alemania 2026-27. Hora: 9:30 de la mañana (Colombia).

9:30 de la mañana (Colombia). Estadio: Volksparkstadion (Hamburgo).

Volksparkstadion (Hamburgo). Transmisión por TV: Espn - Disney+Premium.

Espn - Disney+Premium. ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto, las jugadas virales, golazos, asistencias y más que tengan que ver con Luis Díaz. Igualmente, la crónica del juego, la tabla de posiciones en la Budesliga y las reacciones de los protagonistas.