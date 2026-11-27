La Selección Colombia y Serbia se enfrentaron este viernes en la cancha número nueve del complejo Aspire Zone, en partido por la tercera jornada del grupo L del Mundial Sub-17. Uno de los jugadores más desequilibrantes de la 'tricolor' juvenil fue Matías Caicedo, quien puso en aprietos a los zagueros del elenco rival.

Fue como al minuto 58, el talentoso de nuestro país generó una oportunidad como abrir el marcador. Remate desde afuera, mismo en el que voló el arquero de Serbia, Popovic.

Publicidad

Hay que indicar que antes de esta acción, el propio Caicedo había generado otra aproximación.

Matías Caicedo opción en Colombia vs. Serbia por el Mundial Sub-17 de Qatar 2026. Foto: captura de video de pantalla.

Publicidad

Vea acá la jugada de Matías Caicedo: