La Selección Colombia y Serbia se enfrentaron este viernes en la cancha número nueve del complejo Aspire Zone, en partido por la tercera jornada del grupo L del Mundial Sub-17. Uno de los jugadores más desequilibrantes de la 'tricolor' juvenil fue Matías Caicedo, quien puso en aprietos a los zagueros del elenco rival.
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Fue como al minuto 58, el talentoso de nuestro país generó una oportunidad como abrir el marcador. Remate desde afuera, mismo en el que voló el arquero de Serbia, Popovic.
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Hay que indicar que antes de esta acción, el propio Caicedo había generado otra aproximación.
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