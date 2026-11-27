La Selección Colombia Sub-17 cayó 1-0 frente a Serbia, este viernes 27 de noviembre, en la cancha 9 de Aspire Zone, en Doha, en el cierre del Grupo L del Mundial de Qatar 2026. El compromiso, que arrancó a las 8:00 de la mañana en horario de nuestro país, enfrentó a dos selecciones que ya habían asegurado su clasificación a los dieciseisavos de final tras ganar sus dos primeras presentaciones.

El conjunto dirigido por Fredy Hurtado había llegado a esta tercera jornada en lo más alto de la zona con seis puntos y una diferencia de gol de +3, producto de cuatro goles a favor y uno en contra. Al igual que los serbios invictos y con seis unidades y +3 de diferencia de gol antes del silbatazo inicial, pero ubicada segunda por haber marcado tres tantos sin recibir ninguno. Por lo que era un juego para definir el liderato.

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Hay que indicar que en el juego de este viernes, la 'amarilla' creó un par de opciones claras de gol con Matías Caicedo. Primero con un remate cruzado, y luego hizo volar al arquero del cuadro del 'viejo continente', Popovic.

Jugador de Colombia Sub-17 FCF

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Mientras que Serbia, que también tuvo sus chances, logró vencer a Luigi Ortiz sobre el minuto 72. Nebojša Grujić fue el encargado de la celebración.



Con la victoria de los europeos sobre la 'tricolor' en el cierre de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2026, Serbia alcanzó los nueve puntos y se quedó con el primer lugar del Grupo L, desplazando a Colombia al segundo puesto con seis unidades.

En el otro compromiso del día de la zona, Japón goleó 7-0 a Honduras.

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Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo L del Mundial Sub-17 de Qatar 2026, tras Colombia 0-1 Serbia: