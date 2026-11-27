Roberto 'el Toro' Acuña fue un importante jugador de la Selección de Paraguay, mundialista en Francia 98, Corea y Japón 2002 y Alemania 2006 y por estos días se encuentra en Montevideo con motivo de la final de la Copa Libertadores de este sábado entre Palmeiras, de Brasil, y Estudiantes de la Plata,de Argentina. Allí, en territorio uruguayo, 'el Toro', un volante rendidor en sus tiempos, atendió a Marina Granziera, periodista de Gol Caracol, y habló de varios temas de interés en nuestro país.

Así el paraguayo le dio un vistazo a lo que será el duelo entre brasileños y argentinos e igualmente entregó un concepto con respecto a los colombianos que estarán en acción.

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¿La final de Copa Libertadores tendrá tres colombianos, como Jhon Arias, Edwuin Cetré y Miguel Monsalve, cómo los ve?

"Los tres los quisiera mi equipo. La verdad que Jhon (Arias) está pasando un gran momento, es un buen jugador. Los que están en el final también son excelentes futbolistas, los otros que me mencionaste. Como dije antes, que sea un buen espectáculo, que gane el fútbol, que no haya incidentes, sobre todo las cosas, que yo creo que eso es lo mejor del fútbol. Y después puede pasar de todo en la cancha de fútbol. Esperemos que la gente se vea feliz en la cancha".

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¿Cómo ve este Palmeiras vs Estudiantes? ¿Cree que se ha acabado la hegemonía de los brasileños?

"Hace tiempo que los equipos brasileros vienen por encima de todos, esperemos que por ahí, primero que nada, que sea un buen espectáculo para la gente, que sea un lindo partido, obviamente Estudiantes tiene lo suyo, va a ser un partido muy duro. Palmeiras viene como favorito porque es uno de los grandes de Sudamérica y del mundo, diríamos así. Va a ser un lindo espectáculo y bueno, que gane siempre el fútbol".



Palmeiras avanzó a la final de la Copa Libertadores 2026. Foto: AFP