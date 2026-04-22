Ni Luis Díaz lo podía creer; remate con destino de gol, pero arquero del Leverkusen se lució

Luis Díaz pudo marcar el primer gol de la noche en el partido de semifinal de la Copa de Alemania entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich, este miércoles, cuando iban 15 minutos de juego, pero el arquero lo evitó con una atajada impresionante.

El atacante guajiro remató de primera, con calidad y al segundo palo, y aunque el balón tenía destino de gol, el guardameta del equipo local, Mark Flekken, voló para lograr desviar el disparo al tiro de esquina.

Las cámaras enfocaron a Luis Díaz, quien se llevó las manos a la cabeza y no podía creer que su gran remate no terminara en golazo.



Así fue el remate de Luis Díaz en Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich, semifinal Copa de Alemania: