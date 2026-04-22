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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Ni Luis Díaz lo podía creer; remate con destino de gol, pero arquero del Leverkusen se lució

Ni Luis Díaz lo podía creer; remate con destino de gol, pero arquero del Leverkusen se lució

El atacante colombiano Luis Díaz tuvo una chance clara de anotar, pero el guardameta del Bayer Leverkusen voló y evitó lo que era un golazo del guajiro, en la semifinal de Copa de Alemania.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Luis Díaz en Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich.
Luis Díaz en Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich.
Getty Images,

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