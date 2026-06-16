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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Hay novedad con Jhon Durán: el anuncio que dio el Zenit de San Petersburgo

Hay novedad con Jhon Durán: el anuncio que dio el Zenit de San Petersburgo

Este martes, el colombiano Jhon Durán es noticia por una información que entregaron sobre su futuro en el Zenit San Petersburgo, de la Liga de Rusia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Jhon Jáder Durán con el Zenit de San Petersburgo.
Jhon Jáder Durán con el Zenit de San Petersburgo.
Foto: Getty Imágenes

El delantero colombiano Jhon Durán es noticia en el balompié internacional luego de un anuncio que hizo el Zenit de San Petersburgo en sus redes sociales. El pronunciamiento tiene que ver directamente con su futuro.

"Jhon Durán deja el Zenit. El acuerdo de cesión del jugador desde Al-Nassr ha llegado oficialmente a su fin. Le deseamos al delantero lo mejor para su futuro tanto dentro como fuera del campo", fue la publicación que realizó el conjunto ruso.

Su paso por el equipo ruso terminó con 9 partidos y 2 goles entre todas las competiciones. En liga disputó 6 encuentros y marcó un gol, mientras que en copa nacional jugó 3 partidos y anotó otro tanto. No registró asistencias. Aunque las cifras no fueron altas, sí mantuvo la tendencia de aportar en ataque incluso en periodos cortos.

Mirando el recorrido completo, Durán comenzó a destacar en Envigado, donde acumuló 49 partidos, 10 goles y 4 asistencias entre 2019 y 2021. Su mejor año fue 2021, temporada en la que convirtió 8 goles y dio 3 asistencias, consolidándose como una de las grandes apariciones del fútbol colombiano.

Ese rendimiento le abrió la puerta a Chicago Fire, donde tuvo una adaptación inmediata: 28 partidos, 8 goles y 6 asistencias. Allí mostró una versión más completa, participando tanto en definición como en generación ofensiva.

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Después llegó el salto a Europa con Aston Villa, el club donde más partidos disputó hasta ahora. En Inglaterra registró 78 partidos, 20 goles y 1 asistencia, además de sumar experiencia internacional con 19 encuentros y 6 goles en torneos continentales. Fue el escenario donde más consolidó su perfil de delantero de impacto.

Posteriormente pasó a Al Nassr, donde mantuvo un promedio alto con 18 partidos y 12 goles, una de sus etapas más eficaces en relación minutos-rendimiento.

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Antes de llegar a Rusia también tuvo un paso por Fenerbahçe, donde alcanzó 21 partidos, 5 goles y 2 asistencias.

Con el cierre de su etapa en Zenit, Durán acumula en su carrera profesional 207 partidos, 57 goles y 13 asistencias

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