La verdad sobre Jhon Durán y Néstor Lorenzo en Selección Colombia; “el profe se cayó”

Jhon Durán no volvió a la Selección Colombia desde aquel empate con Perú en el Metropolitano de Barranquilla, donde hubo rumores de una supuesta discusión con el técnico Néstor Lorenzo, algo que hasta la fecha se había negado, y que ahora tuvo un nuevo relato contado por alguien cercano al joven delantero antioqueño.

El entrenador Alberto Suárez, quien tuvo a Durán en sus inicios en el fútbol colombiano, y quien ha sido su mentor en el proceso de formación, relató lo que le expresó el actual jugador del Benfica hace algunas semanas sobre ese episodio en concreto.

En una entrevista con 'Un Break', el estratega comenzó diciendo que "a él lo acusan de un evento en el camerino que yo le dije la última vez que vino hace como mes y medio que si era cierto, y me dijo que no".

Pero después de eso, Alberto Suárez contó la manera en la que el propio Jhon Durán relató la forma en la que sucedieron los hechos, dejando ver que sí hubo tensión con algún compañero y hubo una situación en particular con el entrenador argentino.



"Es cierto que yo agarré, tenía agarrado a un compañero haciéndole un reclamo, el profe me agarró por detrás, yo no sabía que era el profe, moví los brazos para quitármelo de encima porque no me sentía bien que me agarrara y era el profe, y se cayó", fueron las palabras del delantero del Benfica para el técnico del Envigado, recientemente.

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De paso, Alberto Suárez hizo un llamado a dejar de criticar a Durán, mencionando que "no ha sacado un revolver, no ha matado a nadie, este es un niño. Sabe que le duele al país, que es un niño rico, que tiene mucho dinero, si no tuviera tanto no le importaba tanto qué hacía".

Por fin !!!!



Se habló con la verdad de Jhon Jader Duran y los problemas en @FCFSeleccionCol.



🎥 @unbreakoficial @luilondo11 y @nicosierra pic.twitter.com/fzpMjnoFql — Sebastián Vargas 📻 ⚽🏈⛳ (@sebasperiodista) July 28, 2026

Con este relato, se conocen detalles de lo sucedido aquella tarde del 6 de junio de 2025, en el duelo frente a Perú por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Ese encuentro finalizó 0-0 y Jhon Durán salió al entretiempo y luego de la concentración, aquejando un dolor de espalda, que lo dejó afuera del duelo frente a Argentina, en Buenos Aires.

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Desde ahí, también en medio de cambios seguidos de equipos y poco protagonismo, y aunque integró la pre lista de Selección Colombia para la Copa del Mundo, no ha vuelto a estar en la 'tricolor'.