Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Hernán Darío Gómez no ocultó la preocupación que tiene como entrenador de El Salvador

Hernán Darío Gómez no ocultó la preocupación que tiene como entrenador de El Salvador

Previo a la fecha 2 de la fase final de las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026, el director técnico, Hernán Darío Gómez, dejó unas llamativas declaraciones.

Hernán Darío Gómez, director técnico de El Salvador, en medio de una rueda de prensa
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 06:39 a. m.