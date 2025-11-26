Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 'Bolillo' Gómez y sus palabras tras ser ratificado como DT en El Salvador; "ya no soy tan ciego"

'Bolillo' Gómez y sus palabras tras ser ratificado como DT en El Salvador; "ya no soy tan ciego"

El técnico colombiano habló este miércoles luego de que le dieran continuidad en el seleccionado centroamericano, pese a no haber clasificado al Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 26 de nov, 2025
Comparta en:
Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano que dirige a El Salvador.
Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano que dirige a El Salvador.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad