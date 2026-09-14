Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lamine Yamal no se escondió sobre el Balón de Oro: “Kylian Mbappé y yo nos lo merecemos”

Lamine Yamal no se escondió sobre el Balón de Oro: “Kylian Mbappé y yo nos lo merecemos”

Luego de la victoria 4-2 sobre Levante, Lamine Yamal, figura del Barcelona, habló nuevamente sobre el Balón de Oro que entregarán este año. Acá todo lo que dijo el campeón del mundo con España.

Por: EFE
Actualizado: 14 de sept, 2026
Comparta en:
Lamine Yamal y Kylian Mbappé.
Lamine Yamal y Kylian Mbappé.
afp.

El futbolista del Barcelona Lamine Yamal asegura que se merece ganar el Balón de Oro por los títulos que ha conquistado este año -la Copa del Mundo con la selección española y LaLiga con su club- y opina que él y el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé son "los mejores jugadores del mundo" en la actualidad.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

En un avance de la entrevista que el próximo viernes emitirá el programa 'Universo Valdano', en Movistar Plus, difundido en las últimas horas, el internacional español se postuló como favorito para conquistar el galardón, que se entregará el 26 de octubre en Londres.

Últimas noticias

Flamengo vs. Corinthians.
Gol Caracol

Así quedó la tabla de posiciones del Brasileirao, tras Flamengo 2-1 Corinthians

Erling Haaland, jugador del Manchester City.
Gol Caracol

¿Ejemplo o escándalo? Admitieron error tras conceder el gol de Haaland en el clásico de Manchester

"Yo creo que los mejores del mundo quizá somos dos. Y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos yo y Mbappé los mejores del mundo. Para mí, está muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe", comentó.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid
Foto: AFP

Publicidad

El '10' del Barcelona hizo estas declaraciones pocos días después de que Mbappé también reivindicara su candidatura al premio al mejor jugador de la temporada.

"No ha habido un jugador mejor que yo. Hemos hablado de los logros. De marcar tantos goles en competiciones importantes, allí donde están todos los grandes jugadores, y, por supuesto, en el Mundial, el evento más importante. Ser el máximo goleador de la historia de la competición. Durante todas mis vacaciones sólo me hablaron de eso", declaró el internacional francés en una entrevista publicada en L'Équipe.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

En la última semana, voces autorizadas del club azulgrana, como el presidente, Joan Laporta, o el director deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco', han defendido la candidatura de Lamine Yamal al Balón de Oro.

Publicidad

En el avance de la entrevista en 'Universo Valdano', el delantero del barrio de Rocafonda, en Mataró, reconoció que, después de ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, "no estaba contento" con su actuación.

"Hice muchas cosas que la gente no vio. Por ejemplo, es algo increíble para un entrenador tener a un jugador que arrastra a tres jugadores. Pero no estaba contento por mí, porque sé que otro jugador con mi nivel hubiera hecho un gran Mundial, pero yo podría haber hecho más. Tengo muchas ganas de que llegue el siguiente Mundial", reflexionó.

Asimismo, se mostró ambicioso con vistas al futuro al afirmar que, pese a que "la gente" pueda pensar que en algún momento se relajará tras los títulos conquistados con sólo 19 años, es consciente de que tiene "mil cosas que hacer" para inscribir su nombre "en la historia del fútbol".

"Ha habido grandes historias en el fútbol, jugadores históricos como Leo (Messi), Cristiano (Ronaldo) o Diego (Armando Maradona), que no lo he podido ver, pero creo que nunca tan pronto se había ganado tanto. Está el caso de Pelé, que había ganado mucho, pero recientemente no ha habido otro caso", concluyó.

Atlético Nacional le ganó a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot, en un juego donde James Rodríguez fue presentado en el 'verdolaga'.
Fútbol Colombiano

Nacional y James Rodríguez armaron la fiesta en el Atanasio; así fue la décima fecha de Liga Betplay

Deportivo Cali le ganó al Once Caldas en la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2026.
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 1-2 Deportivo Cali

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios.
Fútbol Colombiano

Alberto Gamero; "este va a ser un equipo de machos en la cancha; jugar aquí no es fácil"

Publicidad

Relacionados

Lamine Yamal

Barcelona FC

Kylian Mbappé

Real Madrid

Balón de Oro

Publicidad

Publicidad

Publicidad