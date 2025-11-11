Hinchas de León lloran la salida de James Rodríguez; "perdón por tan poco, no lo supimos valorar"

En el fútbol mexicano, especialmente en León, hay muchas tristeza por la salida del colombiano James Rodríguez, que no continuaría para el 2026 y se marcha como agente libre. El volante jugó su último partido el pasado sábado contra Puebla, en el cual se dio su despedida en el terreno de juego. Tan pronto salió del estadio se fue directo al aeropuerto y ya está concentrado para los juegos de fogueo de la Selección Colombia. Por su parte, los hinchas 'esmeraldas' no dudaron en dedicarle un mensaje.

La dinámica fue obra de la cuenta 'Terrirotorio Esmeralda', en la cual le pidieron a los fanáticos mensajes para el cucuteño si lo tuvieran cara a cara. Las respuestas que predominaron fueron de mucho apoyo y remarcaron qué faltó fue rodearlo con mejores jugadores para que tuviera mayor impacto.

Solo un hincha expresó que el '10' debió entregar más con la camiseta de los 'panzas verdes'. "Agradecer que haya venido para acá, pero creo que nos quedó a deber un poquito", dijo de entrada.

De ahí en adelante solo fueron palabras de agradecimiento. "Qué no se vaya, que se quede", "lástima que no se pudo ir al mundo por aquello de los conflictos, no quedó en él. Agradecerle. Mi sobrina venía solo por ver a James", manifestaron otros.

Uno en especial, apareció con la camiseta de Colombia, aclarando que era mexicano, pero que estuvo en nuestro país y compró la casaca 'tricolor' solo por James. "Muchas gracias por todo, la verdad que fue un buen paso aquí. México lo recibió con las puertas abiertas. Esperemos que regrese a México, fue un gusto como aficionado verlo jugar aquí. Ojalá se quede y no se vaya", dijo emocionado.

Por último, aparecieron los aficionados que hicieron un análisis más profundo y apuntaron a que el exReal Madrid no podía hacer todo solo. "Qué gracias y que disculpe por tan poco. Es la peor plantilla en muchos años. No lo supimos ni valorar ni sacar provecho de su juego", sentenció uno de ellos.

Fue la reflexión de uno que se mostró visiblemente molesto. "La directiva debe pensar que para traer a una figura de este índole tiene que tener primero que nada jugadores con los que él pueda jugar. Porque aquí lo criticamos mucho, en su selección juega a lo que sus compañeros digan. Para ellos es una pieza fundamental, acá también lo pudo haber sido, pero desmantelaron este equipo", concluyó.