En Nueva Zelanda quieren "ponerse a prueba" contra Colombia; será todo un desafío

La Selección Colombia trabaja arduamente para lo que será una nueva jornada FIFA de cara al Mundial 2026. Nueva Zelanda será el primer rival a enfrentar en esta doble fecha de fogueo, y desde el combinado oceánico, saben que no será un reto fácil y más por las bajas que tienen. No obstante, confían en sus capacidades.

Y es que Darren Bazeley no podrá contar con varios de sus titulares para la confrontación del sábado 15 de noviembre, en Fort Lauderdale. Liberato Cacace, Callum McCowatt, Alex Paulsen, Ryan Thomas, Tim Payne y el capitán Chris Wood son las estrellas que no tendrán los neozalendeses. Unas bajas que lamentó el timonel de los 'kiwis'.

"Es normal que perdamos a uno o dos jugadores por lesión, pero es una verdadera lástima perder a seis titulares habituales justo antes de dos partidos importantes. Sin embargo, esto es fútbol y abre la puerta para que otros jugadores entren y aprovechen sus oportunidades para impresionar", esas fueron las palabras de Bazeley, DT de Nueva Zelanda, y que replica la web oficial de dicho combinado.

Nueva Zelanda, rival de Colombia en esta fecha FIFA Foto: X/@NZ_Football

A renglón seguido, Darren Bazeley sostuvo que este tipo de duelos le servirán mucho a Nueva Zelanda pensando en la Copa del Mundo, y que tanto el juego contra Colombia como frente a Ecuador le servirá para mirar a otras fichas para ir confeccionando la nómina.

"Queremos ponernos a prueba en la mayor cantidad de situaciones posibles que podríamos enfrentar en la Copa Mundial de la FIFA y, si bien siempre queremos tener disponible a nuestro equipo más fuerte, esto nos dará la oportunidad de ver cómo afrontamos un desafío como este", terminó por indicar el timonel de Nueva Zelanda.



¿Por dónde ver EN VIVO por TV Colombia vs. Nueva Zelanda por duelo de prepaparación?

Dicho encuentro de preparación entre la 'tricolor' y los 'kiwis' será este sábado 15 de noviembre, a partir de las 7:00 p.m. en el el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV por la señal principal de Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com

Luego de enfrentar a los dirigidos por Néstor Lorenzo, el siguiente desafío de los oceánicos será contra Ecuador, el martes 18 de noviembre. La Selección Colombia, por su parte, medirá fuerzas frente a Australia.

