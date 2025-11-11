Síguenos en::
En Nueva Zelanda quieren "ponerse a prueba" contra Colombia; será todo un desafío

Darren Bazeley, DT de Nueva Zelanda, habló en las últimas horas sobre la partido que tendrán los suyos frente a la Selección Colombia el próximo sábado, en Fort Lauderdale.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 11 de nov, 2025
Nueva Zelanda enfrentará a Colombia el próximo sábado en partido de fogueo.
