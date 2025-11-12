Hinchas de Liverpool, hastiados con debate de Luis Díaz; "la Bundesliga es menos que la Premier"

Luis Díaz está imparable con el Bayern Múnich con once goles ya en lo que va de temporada y haciendo que su nombre siga retumbando en Inglaterra, por su salida del Liverpool que en la actualidad pesa en el mal momento de los de Merseyside.

Por eso, páginas partidarias de los reds siguen cuestionando, preguntando y haciendo encuestas con los hinchas para saber si el club “se equivocó” vendiendo al atacante guajiro.



Hinchas de Liverpool no quieren más debate con Luis Díaz

En las redes sociales de ‘Anfield Football’ destacaron inicialmente que el colombiano “tiene el doble de participaciones de gol que cualquier otro jugador del Liverpool en lo que va de temporada, con 16; Mohamed Salah, el máximo goleador del Liverpool, tiene 8”, dejando en punta que entre goles y asistencias es un jugador que aportaba mucho y en la actualidad no tienen esos registros en el plantel.

Para terminar dejaron la pregunta de si “¿se equivocó el Liverpool al vender al extremo?”, lo que generó una ola de reacciones, algunos positivos, otros no tanto, en cuanto al buen presente que vive Luis Díaz con el Bayern Múnich de Alemania.

Luis Diaz has double the number of goal contributions of any Liverpool player so far this season on 16, Mohamed Salah who has the most for Liverpool is on 8 👀



Did Liverpool make a mistake selling the winger? 🤔 pic.twitter.com/t2PwH6LiKv — Anfield Football (@AnfieldFootball) November 11, 2025

Una de las respuestas más virales es la de un hincha que reitera que el nivel entre la Bundesliga y la Premier League es diferente y eso le ha facilitado las cosas al colombiano.

Publicidad

“La Bundesliga es totalmente diferente de la Premier League, y debemos llegar a aceptarlo. ¿La mayoría de los aficionados del Liverpool hubieran querido que se quedara? Sí, pero él eligió marcharse”, se leyó en la cuenta de ‘X’ anteriormente nombrada.

De la misma manera otros seguidores señalaron que también fue decisión de Luis Díaz, a pesar de que él estaba pidiendo un aumento de salario acorde a su importancia dentro del Liverpool.

Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: AFP

Publicidad

“Díaz quería nuevos retos y él mismo quería irse, así que el Liverpool tuvo que venderlo”, “no, no conseguir su reemplazo fue el error”, “puede ser, pero si aún estuviera en Liverpool no tendría esta hoja de estadísticas. ¡No por él, sino por el entrenador! Lamentablemente, el entrenador no puede utilizar sus herramientas de manera efectiva”, fueron otros de los comentarios en dicha publicación en redes sociales.

Lo cierto es que las estadísticas de Luis Díaz están dando de qué hablar en Europa y no solo por los seis goles y cuatro asistencias que lleva en la Bundesliga, sino por los tres tantos que ta tiene en la Champions League, con doblete frente al actual campeón el PSG que significó el triunfo del Bayern. Once anotaciones y cinco asistencias es el aporte que lleva 'Lucho' en la temporada entre todas las competiciones que está enfrentando con el cuadro bávaro.