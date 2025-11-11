Luis Díaz comparte importante registro con Harry Kane y Miroslav Klose; ya hace historia en Bayern

Luis Díaz no para de romperla con el Bayern Múnich. El extremo, que se encuentra concentrado con la Selección Colombia para los juegos de preparación frente a Nueva Zelanda y Australia, es noticia en Alemania por importante registro que consiguió tan solo tres meses después de su llegada.

El 'guajiro' anotó su sexto gol en la liga alemana, en una jugada que fue muy comentada en todo el mundo. Lucho recuperó un balón que se iba afuera de la cancha, le hizo un túnel a un rival y sacó un remate sin ángulo que se metió en toda la escuadra. La acción impresionó a todos los aficionados del fútbol, incluso muchos ya lo piden como candidato al premio Puskás. Además, sus compañeros tambien resaltaron el tanto del colombiano, Harry Kane lo definió como "increíble".

Con esa anotación, Díaz consiguió meterse en el podio de uno de los registros históricos del club bávaro. El delantero logró llegar al doble dígito de contribuciones en la Bundesliga apenas pasadas 10 fechas, algo que solo lo habían logrado Harry Kane y Miroslav Klose. El inglés aportó con 20 goles/asistencias, mientras que la leyenda 'teutona' consiguió 13 en su época en el conjunto de Baviera.

Lucho ya tiene seis goles y cuatro asistencias en el torneo doméstico desde su llegada al club en agosto, que lo hacen ser merecedor del rótulo de uno de los mejores fichajes de esta temporada. El jugador es el máximo asistente del equipo en la liga y ha hecho que muchos vean como pocos los 75 millones que le pagaron al Liverpool. El cuadro 'bávaro' no pudo romper el registro que habia impuesto con Pep Guardiola al mando, en el que logró 10 victorias seguidas en la Bundesliga, pero le ayudó al 'cafetero' para ingresar en una estadística que muy pocos pensaban que lograría cuando lo ficharon.

Publicidad

Luis Díaz marcó golazo en el 2-2 del Bayern Múnich en su visita al Unión Berlín. AFP

La contratación del exLiverpool fue muy criticada por Lothar Matthaus, pero ya logró unas mejores estadísticas que Kingsley Coman, que salió del club alemán para esta temporada. El francés marcó siete goles y dio cuatro asistencias en la 24/25, datos que Lucho ya superó con 519 minutos menos en cancha. Ahora, va por lo hecho por Leroy Sané, hoy jugador del Galatasaray, que cerró su etapa en el Bayern con 14 anotaciones y cinco pases de gol. El colombiano lleva 11 goles y seis asistencias en todas las competiciones, por lo que le bastarán dos contribuciones más para vencer a Sané y convertirse en uno de los mejores extremos del cuadro 'teutón' en el último tiempo.