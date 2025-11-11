Síguenos en::
Colombianos en el exterior  / Luis Díaz comparte importante registro con Harry Kane y Miroslav Klose; ya hace historia en Bayern

Luis Díaz comparte importante registro con Harry Kane y Miroslav Klose; ya hace historia en Bayern

Luis Díaz es nuevamente noticia en Alemania. El extremo apareció en importante podio en compañía de dos estrellas del fútbol mundial, gracias a su buen rendimiento en el Bayern Múnich.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 11 de nov, 2025
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
AFP

