Hora y dónde ver, EN VIVO HOY, Manchester United vs. el Crystal Palace, de Daniel Muñoz

Este domingo 1 de febrero, elManchester United se enfrentará al Crystal Palace, de los colombianos Daniel Muñoz yJefferson Lerma, por la fecha 24 de la premier League.

Cabe destacar que este encuentro se jugará en Old Trafford.

Hora y dónde ver el duelo entre Manchester United vs, Crystal Palace, por Premier League:

Este compromiso, que está estipulado iniciar a las 9:00 a.m. (hora colombiana), tendrá la transmisión de Disney+ Premium.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma retomaron a los trabajos con el Crystal Palace. @CPFC

Publicidad

¿Cómo va el Crystal Palace, en Premier?

El cuadro de los colombianos actualmente está en la casilla trece, con un total de 27 puntos, alejado de la zona de competencia europeo, pero también con una distancia importante de los puestos de descenso.

Publicidad

Sumar de a tres es importante para escalar en la tabla de posiciones.

¡Manchester United y un ‘dolor de cabeza’, previo al duelo de Premier!

Deshacerse de los salarios de Casemiro y Marcus Rashford es la prioridad económica del Manchester United para aliviar sus cuentas, evitar sanciones por romper el 'fair play' financiero y comenzar la reestructuración deportiva bajo Rúben Amorim.

Casemiro y Rashford son los dos jugadores del United que más cobran. El centrocampista brasileño recibe un sueldo semanal de 350.000 libras (417.000 euros), mientras que el delantero inglés percibe unas 300.000 libras semanales (360.000 euros). El siguiente en el escalafón es Bruno Fernandes, el capitán, con el mismo sueldo que Rashford.

Publicidad

En el caso de Rashford, el jugador está en el ostracismo. No ha disputado ni un solo minuto en los últimos doce encuentros del United y su salida sería un hecho de no ser por su elevadísimo sueldo y por la extensión de su contrato, que no vence hasta 2028.

Marcus Rashford, delantero inglés de Manchester United, se lamenta por un gol errado en Premier League AFP

La falta de interés por parte de los clubes ingleses, ahogados por el 'fair play' financiero, el cero interés del jugador por irse a Arabia Saudí y los problemas económicos del Barcelona, son los principales obstáculos a los que se enfrenta Rashford, que quemó puentes con Amorim cuando en diciembre dijo que "estaba preparado para un nuevo reto".

Publicidad

El técnico portugués, que no le ha vuelto a utilizar, le respondió, a su manera, diciendo que pondría antes "al preparador de porteros" de 63 años, que a un jugador que "no da el máximo".

Si quiere salir en invierno, tendrá que rebajar sus expectativas de salario o asumir el United gran parte de su ficha.