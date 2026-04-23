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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Hora y dónde ver EN VIVO la final Bayern Múnich, de Luis Díaz, vs. Stuttgart, en Copa de Alemania

Hora y dónde ver EN VIVO la final Bayern Múnich, de Luis Díaz, vs. Stuttgart, en Copa de Alemania

Este jueves se definió el equipo que enfrentará al Bayern Múnich, de Luis Díaz, en la gran final de la Copa de Alemania. El Stuttgart venció al Friburgo y sueña con el título.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich Stuttgart
Luis Díaz Bayern Múnich Stuttgart - Foto:
AFP

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