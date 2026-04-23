Hora y dónde ver EN VIVO la final Bayern Múnich, de Luis Díaz, vs. Stuttgart, en Copa de Alemania

Bayern Múnich ya conoció a su rival en la final de la Copa de Alemania 2026, luego de que el Stuttgart derrotara 2-1 al Friburgo en tiempo extra, en el partido de este jueves disputado en el estadio Mercedes Benz Arena.

Los goles del cuadro local fueron de Deniz Undav (70') y Tiago Tomás, al minuto 119. En el cuadro rival abrió el marcador Maximilian Eggstein, al 28' del compromiso.



Bayern Múnich vs Suttgart, hora y dónde ver EN VIVO la final de la Copa de Alemania:

Fecha: 23 de mayo de 2026

Hora: por definir

Estadio: Olímpico de Berlín (Alemania)

Transmisión: ESPN y Disney Plus

Luis Díaz, jugador colombiano, en la victoria de Bayern Múnich sobre Stuttgart, por la Bundesliga Getty Images

Un golazo en el último minuto de la prórroga, anotado de espuela por el portugués Tiago Tomas, consumó la remontada ante el Friburgo del Suttgart (2-1) que le llevó a la final de la Copa de Alemania que disputará el próximo 23 de febrero contra el Bayern Múnich.

Por tercera vez en la historia el Stuttgart y el Bayern Múnich jugarán por el trofeo. Las dos anteriores, en la temporada 1985-86 y en la 2012-13 disputaron la final. En ambas ganó el Bayern que el miércoles ganó al Bayer Leverkusen para situarse en la final.



Sufrió el Stuttgart, vigente campeón, para alargar la defensa de su título y jugar la octava final de su historia que le han proporcionado hasta ahora cuatro trofeos, porque el Friburgo tomó ventaja a la media hora con el gol de Maximilian Eggestein.

Acción de juego de Bayern Múnich vs. Stuttgart AFP

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El Friburgo, que no tiene ningún trofeo y que solo ha disputado una final, mantuvo el tipo hasta el minuto 70 cuando un buen pase del marroquí Bilal El Khannouss fue aprovechado en un contraataque por Deniz Undav, que firmó el empate.

El equilibrio se mantuvo hasta la prórroga y cuando el desenlace apuntaba a los penaltis, otro buen pase de El Khannouss fue rematado de espuela por Tiago Tomas que batió por segunda vez a Florian Muller y dio el triunfo al conjunto local.

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El Stuttgart disputará la final ante el Bayern. El Friburgo puja por la Liga Europa. Tiene las semifinales contra el Braga