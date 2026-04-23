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Gol Caracol  / Betis vs. Real Madrid: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido por Liga de España

Betis vs. Real Madrid: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido por Liga de España

Este viernes, el estadio La Cartuja vibrará con el compromiso entre Betis, que tiene en sus filas al 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, contra Real Madrid. ¡Prográmese y no se pierda este compromiso!

Por: EFE
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Betis recibe al Real Madrid en una nueva jornada de la Liga de España.
Betis recibe al Real Madrid en una nueva jornada de la Liga de España.
Fotos: AFP y Getty Imágenes

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