Inesperado interés por James Rodríguez de liga sudamericana; promesa en campaña electoral

Mientras James Rodríguez se encuentra concentrado con la Selección Colombia en Estados Unidos, donde la ‘tricolor’ enfrentará a Nueva Zelanda y Australia el 15 y 18 de noviembre, respectivamente; el futuro del mediocampista cucuteño vuelve a estar en el centro de la atención.

Tras confirmarse su salida del León de México, el nombre del exjugador del Real Madrid comenzó a sonar en distintos clubes del continente. A sus 34 años, James sigue siendo una figura mediática y un futbolista con talento suficiente para reforzar a cualquier equipo que busque jerarquía y experiencia internacional, aunque su futuro inmediato aún no está definido.

¿En qué equipo jugará James Rodríguez?

James Rodríguez, jugador de León de México

En las últimas horas, surgieron múltiples rumores sobre los posibles destinos del volante. En la MLS, equipos como LA Galaxy, Toronto FC, New York City FC y Orlando City —dirigido por el también colombiano Óscar Pareja— han sido mencionados como opciones para el ‘10’ de la Selección Colombia.

En México, medios locales han vinculado su nombre con América y Tigres, mientras que desde Brasil se especula con un posible regreso al Brasileirão, ante el supuesto interés de Flamengo, reciente finalista de la Copa Libertadores, donde podría reencontrarse con su compatriota Jorge Carrascal.

A esa lista se sumó una sorpresa desde Ecuador: el Emelec, uno de los clubes más importantes del país, tendría en carpeta al colombiano. De acuerdo con el medio ecuatoriano 'KCH Radio', un empresario vinculado al club habría iniciado contactos con el entorno del jugador.

“Un empresario que desea llegar a Emelec hizo contacto con el entorno de James Rodríguez. Vale 1.200.000 dólares anuales libres, no tiene mercado en la MLS y en Colombia es muy difícil que le paguen esa cifra”, informó el periodista José Llerena.

😱🔥🚨¿FICHAJE TOP PARA EL EMELEC 2026?🚨🔵⚡️



. @Lleren52854Jose nos informa en @kchradio 90.9 FM 📻 🎙️y el fichaje TOP para el bombillo🔵⚡️en el 2026.



“Un empresario que desea llegar al Emelec🔵⚡️ hizo contacto con el empresario desea JAMES RODRÍGUEZ”.



“Vale $1.200.000… pic.twitter.com/HDN1wL6VpE — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) November 13, 2025

Aunque la negociación luce compleja por el alto salario del jugador, la posibilidad de ver a James Rodríguez en el fútbol ecuatoriano ha despertado la curiosidad de la afición del ‘bombillo’, que sueña con contar con un futbolista de su jerarquía.



Números de James Rodríguez

Durante su paso por el León de México; James Rodríguez disputó 34 partidos entre todas las competiciones, con un balance de cinco goles y nueve asistencias en 2.559 minutos. A pesar de los altibajos, el talentoso mediocampista continúa siendo una de las grandes referencias del fútbol colombiano y mantiene abierta la expectativa sobre cuál será su próximo destino.