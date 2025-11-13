Nombre de James Rodríguez retumba en Argentina; lo metieron en un lío farandulero

El futbolista colombiano James Rodríguez, reciente exjugador del León de México y que se encuentra por estos días concentrado con la Selección Colombia para enfrentar a Nueva Zelanda y Australia, el 15 y el 18 de noviembre, respectivamente; ha sido involucrado en un supuesto escándalo de amistad rota y traición amorosa que involucra a dos de las figuras más mediáticas de Argentina: la cantante urbana La Joaqui y la actriz Eugenia "China" Suárez.

Las explosivas afirmaciones fueron lanzadas por la periodista de farándula Yanina Latorre en el programa SQP (América TV), donde desveló que la supuesta enemistad entre La Joaqui y la China Suárez tendría un nombre y apellido: el del capitán del seleccionado colombiano y exjugador del Real Madrid. Mónaco y Porto.

Según dicha comunicadora, La Joaqui y la China Suárez mantuvieron una estrecha amistad en el pasado, especialmente cuando la actriz exploraba su faceta como cantante. Sin embargo, la relación se habría fracturado por la intervención de James Rodríguez.

Latorre afirmó en SQP: "La pelea de La Joaqui y la China tiene nombre y apellido... Ellas dos eran muy amigas, cuando La Joaqui termina con James Rodríguez, la China automáticamente lo empieza a seguir". La periodista sostiene que la China Suárez habría comenzado a seguir al futbolista en redes sociales justo después de que este finalizara su vínculo sentimental con La Joaqui, un acto que habría sido interpretado como una traición por la cantante.

"También sé que la China en un momento le festejó un cumpleaños a La Joaqui y como cayó con mucha gente, a ella no le habría gustado". Este desencuentro social, sumado al posterior interés de Suárez por el supuesto exnovio de su amiga, el talentoso mediocampista, habría terminado por dinamitar la relación.

La Joaqui y la China Suárez, modelos e influencers argentinas. Fotos: Instagram

Más allá de estas versiones, del lado del mediocampista nacido en Cúcuta nunca se reveló si ese noviazgo que le atribuyeron fue verdad.

El supuesto triángulo amoroso pone al jugador colombiano en el foco de la prensa del corazón argentina, justo en un momento de incertidumbre sobre su futuro deportivo tras su salida del equipo mexicano. Por ahora, James suena para clubes de Estados Unidos, México y Brasil.