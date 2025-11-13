Heridos y destrozos por parte de hinchas de Real Cartagena; se buscan a los vándalos

Los hechos violentos protagonizados por un sector de la hinchada del Real Cartagena en el partido frente a Real Cundinamarca por los cuadrangulares del Torneo BetPlay II-2025, de la noche del miércoles anterior, tuvo severas consecuencias. Desde las autoridades de la capital de Bolívar se conocieron las sanciones para los vándalos que causaron los destrozos en el Jaime Morón León.

Y es que a pocos minutos de que finalizara el encuentro por el campeonato de ascenso en nuestro país, la barra Rebelión Auriverde Norte ingresó a la cancha, causando estragos en esa tribuna, vandalizando la silletería del escenario deportivo, mientras las autoridades competentes trataron de frenar la dramática situación.

Real Cartagena vs. Real Cundinamarca. Real Cartagena.

Las medidas tomadas; se busca los vándalos

No sólo esta barra causó estragos dentro del Jaime Morón Léon, sino que fuera del mismo se presentaron hechos de violencia causando caos entre la comunidad que se desplazaba por el sector. Varios buses del Transcaribe fueron vandalizados con piedras y objetos contundenes, ocasionando momentos de pánico entre los ocupantes y operadores, quienes tuvieron que resguardase.

Según precisó el diario 'El Universal', la Alcaldía de Cartagena, liderada por Dumek Turbay, "sancionó a la barra Rebelión Auriverde Norte con dos años de expulsión del Estadio Jaime Morón León, tras los actos de vandalismo registrados dentro y fuera del escenario durante un reciente partido del Real Cartagena".

Un herido dejó ataque de hinchas del Real Cartagena a bus de Transcaribe, la molestia obedece a los malos resultados del equipo cartagenero. pic.twitter.com/7iEi9asMz8 — ENTÉRATE 📢 (@enterate_0812) November 13, 2025

Dicha medida fue interpuesta por el IDER (Instituto Distrital de Deporte y Recreación) en la que resalta que "durante ese periodo, los integrantes de la barra no podrán ingresar al estadio para asistir a encuentros oficiales ni amistosos del equipo local".

Pero ahí no para todo, ya que hubo una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación por la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena en contra de los líderes de la barra Rebelión Auriverde Norte y las otras personas que causaron los destrozos en la infraestructura pública. La Policía de Cartagena trabaja en los análisis de los videos para la identificar a los vándalos.

"Los vándalos deben responder por los destrozos causados en el estadio y en los buses de Transcaribe, así como por las lesiones a los pasajeros. El fútbol debe ser una fiesta de paz y convivencia, sin importar los resultados del equipo. Tampoco se puede poner en riesgo la vida y la integridad de la ciudadanía atacando buses o vehículos particulares", esas fueron las palabras del alcalde del 'Corralito de Piedra', Dumek Turbay.