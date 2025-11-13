Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sebastián Villa podría reencontrarse con un jugador de la Selección Colombia

Sebastián Villa podría reencontrarse con un jugador de la Selección Colombia

El extremo, de 29 años, fue la gran figura en el reciente título de Copa Argentina de Independiente Rivadavia, con el que disputará la próxima edición de la Copa Libertadores.

Por: Javier García
Actualizado: 13 de nov, 2025
Comparta en:
Sebastián Villa, en acción con Independiente Rivadavia.
Sebastián Villa, en acción con Independiente Rivadavia.
Crédito: @CSIRoficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad