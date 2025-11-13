Sebastián Villa podría reencontrarse con un jugador de la Selección Colombia

El futuro del defensor colombiano Frank Fabra parece alejarse definitivamente de Boca Juniors, club en el que milita por casi una década y con el que alcanzó importantes títulos locales e internacionales. A sus 34 años, el lateral izquierdo finaliza contrato con el conjunto ‘xeneize’ en diciembre de 2025 y todo indica que no renovará su vínculo, lo que abre la puerta a un nuevo capítulo en su carrera.

Mientras se define su situación, el nombre de Fabra comenzó a sonar con fuerza en el fútbol argentino, particularmente en Independiente Rivadavia de Mendoza, equipo en el que actúa Sebastián Villa que acaba de consagrarse campeón de la Copa Argentina tras vencer en los penaltis 5-3 a Argentinos Juniors.

El título no solo significó el primer trofeo de esa magnitud en la historia del club, sino que también le otorgó el boleto directo a la próxima edición de la Copa Libertadores 2026, por lo que su dirigencia ya trabaja en la llegada de refuerzos de jerarquía para afrontar la triple competencia: Liga Profesional, Copa Argentina y Libertadores.



¿Frank Fabra compañero de Sebastián Villa?

Sebastián Villa y Frank Fabra fueron compañeros en Boca Juniors AFP

De acuerdo con el medio mendocino La Revancha Récord, el conjunto dirigido por Alfredo Berti estaría interesado en contar con los servicios de Frank Fabra, quien podría reencontrarse con Sebastián Villa, su excompañero en Boca Juniors.

El portal publicó: “Independiente Rivadavia 🔵 ya piensa en el armado del equipo para el próximo año, donde tendrá triple competencia: Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Libertadores 🏆.Uno de los nombres que comenzó a circular es el de Frank Fabra, un viejo conocido de Villa 🇨🇴, aunque también se habla de otros colombianos de renombre…”.

La salida de Fabra de Boca se ve facilitada por su situación contractual y la posibilidad de tener protagonismo internacional con un nuevo club. Además, el proyecto deportivo de Independiente Rivadavia, que busca consolidarse en la máxima categoría del fútbol argentino, podría resultar atractivo para el experimentado lateral.



La mala relación de Fabra con la afición de Boca

Desde la final de la Copa Libertadores 2023, en la que Fabra fue expulsado en el tiempo extra ante Fluminense, la relación con la hinchada de Boca Juniors se deterioró notablemente. El jugador fue duramente cuestionado por su actitud en ese partido y, desde entonces, perdió protagonismo con los distintos entrenadores que pasaron por el banquillo del club.

Pese a su extensa trayectoria y los títulos obtenidos, el ciclo de Frank Fabra en Boca parece haber llegado a su fin. Su futuro podría estar en Mendoza, donde Independiente Rivadavia sueña con sumar su jerarquía para afrontar el reto de la Copa Libertadores 2026.