Insólito autogol provocó Jefferson Lerma en Crystal Palace vs Brentford; de un saque de banda

El Crystal Palace le ganó 2-0 al Brentford este sábado en la fecha 10 de la Premier League, en un partido en el que el colombiano Jefferson Lerma fue figura participando en los dos goles del triunfo de su equipo.

El primero fue al 30 con una asistencia de cabeza para Jean Philippe Mateta, quien definió luego de que el mediocampista de nuestro país se la dejara servida.

Pero luego, al 51’ se dio un insólito autogol de Nathan Collins luego de un saque de banda potente de Jefferson Lerma, que llegó hasta el área, tuvo un leve desvío en el defensor del Brentford y terminó al fondo de la red, para el 2-0 definitivo a favor del Crystal Palace.



Así fue el insólito autogol que provocó Jefferson Lerma en Crystal Palace vs Brentford: