JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
Colombianos en el exterior  / Jefferson Lerma se la dejó servida Jean-Philippe Mateta y gol del Crystal Palace vs Brentford

Jefferson Lerma se la dejó servida Jean-Philippe Mateta y gol del Crystal Palace vs Brentford

El mediocampista colombiano Jefferson Lerma dio asistencia este sábado en Inglaterra en el partido de Premier League del Crystal Palace.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 1 de nov, 2025
Jefferson Lerma y Mateta Crystal Palace
Jefferson Lerma y Mateta celebran para el Crystal Palace
Getty Images

