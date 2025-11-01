Jefferson Lerma se la dejó servida Jean-Philippe Mateta y gol del Crystal Palace vs Brentford

Publicidad
Crystal Palace abrió el marcador en el partido contra Brentford gracias a una jugada colectiva en la que se juntaron Jefferson Lerma y Jean-Philippe Mateta.
Al minuto 30 luego de un tiro libre cobrado al área, el mediocampista colombiano se impuso en los aires y de cabeza logró dejársela servida al delantero francés, quien no falló de cara al arco.
Jean-Philippe Mateta, también con un buen cabezazo mandó la pelota al segundo palo y con eso consiguió el 1-0 de Crystal Palace vs Brentford, por Premier League.
Así fue el gol de Jean-Philippe Mateta tras asistencia de Jefferson Lerma, Crystal Palace vs Brentford:
FUE MATETA-TA-TA-TA-TA: ¡Golazo de Mateta de cabeza para el 1-0 de Crystal Palave vs. Brentford!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025
