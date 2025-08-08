Internacional, con Rafael Santos Borré criticado y sin piedad; "ganan mucho dinero, poco fútbol"

El Internacional de Brasil, equipo en el que juega el colombiano Rafael Santos Borré, no pasa por un buen momento en el fútbol de ese país, estando en el puesto 13 del campeonato y recientemente quedando eliminado de la Copa de Brasil, vive una crisis en la que varios están siendo apuntados y entre esos el delantero barranquillero.

El exFrankfurt es uno de los jugadores estelares de la nómina del cuadro de Porto Alegre por lo que su bajo nivel, los pocos goles y su rendimiento han hecho que sea uno de los principales criticados, junto al ecuatoriano Enner Valanecia, las referencias en el ataque, que pasan por una sequía.

Este viernes en las afueras del estadio de Internacional se dieron cita algunos hinchas para con una gran pancarta apuntar contra el técnico, directivos y futbolistas, algo que ha tenido trascendencia en la prensa brasileña.



Rafael Santos Borré, criticado con pancarta en Internacional de Brasil

“Ganan mucho dinero, juegan poco fútbol”, es el mensaje luego de 7 nombres de jugadores de la plantilla del elenco de Porto Alegre que son señalados por el mal momento.

Ronaldo, Wesley, Henrique, Maia, Bernabei, sumado a Enner Valencia y Rafael Santos Borré, a quienes específicamente les ‘echaron en cara’ el dinero que ganan en el Internacional.

Publicidad

“Tras la eliminación del Inter de la Copa de Brasil, la afición del Colorado colgó pancartas de protesta frente al estadio Beira-Rio el viernes por la mañana. Con lemas como "demasiado dinero, muy poco fútbol " , "gestión fallida" y "La Libertadores es imprescindible", las pancartas ocuparon gran parte de la barrera de protección frente al estadio”, informaron en ‘Globo Esporte’, este viernes sobre el inconformismo que existe en los fanáticos.

Por el momento los hinchas de Internacional de Porto Alegre le exigen al equipo que gane la Copa Libertadores donde se medirán a Flamengo en octavos de final, comenzando este miércoles 13 de agosto en el Maracaná y cerrando en el Beira-Rio el miércoles 20 de agosto. Eso sí, el 'mengao', a diferencia de los 'colorados', pasa por un excelente momento siendo el líder del Brasileirao y contratando estrellas de talla mundial.

O Beira-Rio amanheceu com faixas de protestos da torcida do Internacional.



Foram diversos alvos, como dirigentes, jogadores e o treinador do clube.



📸Mylena Acosta/TV Globo pic.twitter.com/tpRwVVcDMY — DataFut (@DataFutebol) August 8, 2025

Publicidad

Por su lado, en el citado medio dieron las estadísticas del ecuatoriano y el colombiano, quienes son figuras y no están aportando desde su experiencia y capacidad goleadora.

“Los delanteros Borré y Valencia también experimentan inestabilidad , enfrentando desconfianza y una sequía goleadora. Valencia no ha marcado en casi cuatro meses; su gol más reciente fue el 6 de abril, cuando Colorado derrotó al Cruzeiro por 3-0. Borré anotó por última vez en la victoria por 2-1 sobre Santos en Vila Belmiro el 23 de julio. Convirtió el penalti que aseguró los tres puntos en la última victoria de los Gauchos. Sin embargo, no ha visto puerta en cuatro partidos”, detallaron sobre el mal momento de ambos.