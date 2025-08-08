Publicidad

Internacional, con Rafael Santos Borré criticado y sin piedad; "ganan mucho dinero, poco fútbol"

El equipo de Porto Alegre tiene al colombiano Rafael Santos Borré como uno de sus jugadores estelares pero no pasa un buen presente. El delantero, apuntado por los hinchas con fuerte pancarta.