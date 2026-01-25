Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Internacional superó 4-2 a Gremio con doblete de Rafael Borré y dos asistencias de Johan Carbonero

Internacional superó 4-2 a Gremio con doblete de Rafael Borré y dos asistencias de Johan Carbonero

En el Campeonato Gaúcho, Internacional se impuso en el clásico de Porto Alegre sobre Gremio con gran actuación de Rafael Santos Borré y Johan Carbonero. José Enamorado jugó 57 minutos con el club azul y negro.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de ene, 2026
Rafael Santos Borré celebrando su gol en Internacional vs. Gremio.
Internacional.

