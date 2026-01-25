Internacional superó 4-2 a Gremio con doblete de Rafael Borré y dos asistencias de Johan Carbonero

Publicidad
Internacional remontó en dos ocasiones y derrotó 4-2 a su rival en el derbi número 449 disputado en Río Grande. Rafael Borré marcó dos goles, mientras que Bernabei y un autogol de Marcos Rocha completaron las anotaciones del equipo vencedor. El colombiano Johan Carbonero también se lució con dos asistencias en el conjunto 'colorado'.
El encuentro correspondió a la quinta y penúltima jornada de la fase clasificatoria del Gauchão. Con este resultado, el equipo dirigido por Paulo Pezzolano alcanzó 12 puntos, se ubicó en el primer lugar del Grupo A del Campeonato Estatal y aseguró su clasificación a los cuartos de final del torneo.
Vea el primer gol de Rafael Santos Borré, tras asistencia de Johan Carbonero
O PRIMEIRO GOL DE BORRÉ NESTE DOMINGO! 🔥🎯— Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 26, 2026
DEPOIS DE EXCELENTE PASSE DE BERNABEI, CARBONERO DISPAROU EM VELOCIDADE E CRUZOU NA MEDIDA PARA O CENTROAVANTE EMPATAR. TESTAÇO FULMINANTE! 𝗢 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗡𝗗𝗢 𝗗𝗢 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗙𝗢𝗜 𝗔𝗦𝗦𝗜𝗠! 🇨🇴❤️🇦🇹 pic.twitter.com/H3l4SB5y5x
Vea el segundo gol de Rafael Santos Borré
NÃO FOI REPLAY: ELE BRILHOU DE NOVO! 💪👊— Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 26, 2026
ASSISTÊNCIA 𝗘𝗦𝗣𝗘𝗧𝗔𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥 DE ALAN PATRICK! CHUTE 𝗜𝗡𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗦𝗔́𝗩𝗘𝗟 DE BORRÉ! VIRADA TIPO COLÔMBIA! 🇨🇴❤️🔥 pic.twitter.com/7Egd2Mx4p0
Vea la segunda asistencia de Johan Carbonero
BERNABEEEEEEEEEEEEEEEI FECHOU A CONTA! 😡😡😡😡😡— Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 26, 2026
¡VAMO, INTER! ¡VAMO, BERNA! DEPOIS DE MAIS UMA ASSISTÊNCIA DE CARBONERO, 𝐀𝐋𝐄𝐗𝐀𝐍𝐃𝐑𝐎 𝐁𝐄𝐑𝐍𝐀𝐁𝐄𝐈 GUARDOU NO CANTINHO E MARCOU O QUARTO DO INTER! ⚽⚽⚽⚽ pic.twitter.com/O6FBGiHHrK