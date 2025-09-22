Ira por segundo lugar de Linda Caicedo en Balón de Oro; “robo… ganó una que ni es de selección”

Linda Caicedo, delantera del Real Madrid de España, quedó segunda en la entrega del Trofeo Kopa a la mejor jugadora menor de 21 años del mundo, uno de los primeros premios que se entregó en la gala del Balón de Oro 2025.

La vallecaucana perdió el galardón con la española Victoria ‘Vicky’ López, del Barcelona de España. Mientras que el tercer lugar le correspondió a la neerlandesa Wieke Kaptein, del Chelsea de Inglaterra.

En el cuarto escañó quedó la británica Michelle Agyemang, también del Arsenal. Y en el quinto y último puesto se ubicó Claudia Martínez, de Olimpia de su país.

Here is the 2025 Women's Kopa Trophy full ranking!



1️⃣ Vicky Lopez

2️⃣ Linda Caicedo

3️⃣ Wieke Kaptein

4️⃣ Michelle Agyemang

5️⃣ Claudia Martinez Ovando#TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/CE0bHhbVtm — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Este resultado no cayó bien entre la afición, que se pronunció en todos los idiomas y desde diferentes partes del orbe para manifestar su inconformidad con la decisión de no darle el galardón a la ‘cafetera’.

Publicidad

Gran parte de las críticas indicaron que mientras Caicedo es fundamental para la Selección Colombia y para su club, la ganadora no tiene el mismo peso en su escuadra nacional.

De hecho, no faltó quien especulara asegurando que todo se debió al boicot llevado a cabo por el Real Madrid, que no envió a su delegación a la ceremonia, pese a las nominaciones de varios de sus integrantes en diferentes categorías.

Publicidad

El cuadro ‘merengue’ no se hizo presente por segundo año consecutivo en acto de protesta por no tener en sus filas al máximo ganador de la noche, lo que más de uno interpretó como un desplante que los organizadores del Balón de Oro no habrían dejado pasar desapercibido y por lo cual los ‘merengues’ habrían terminado con las manos vacías.



Criticas y memes al Balón de Oro por segundo lugar de Linda Caicedo

El subtítulo de la colombiana en la categoría juvenil hizo que aficionados de todo el mundo lanzaran todos tipo de bromas, chistes, especulaciones, quejas y comentarios para rechazar el resultado. En ese sentido se vieron mensaje en redes sociales como los siguientes, en los que la palabra “robo” se volvió tendencia:

“Normalmente, el Trofeo Kopa era para Linda Caicedo, pero hubo boicot… Linda Caicedo fue robada… El robo del año… Escándalo… ¿'Vicky' López, sobre Linda Caicedo?.. Esto es un atentado contra Linda Caicedo… Linda Caicedo hizo todo en el Real Madrid Femenino y en la selección de su país y le dan el premio a otra que no juega en una selección profesional".

Acá, algunas de las publicaciones más ingeniosas:

"Normalmente, el Trofeo Kopa era para Linda Caicedo, pero hubo boicot".

Normalement trophée kopa c’est Linda Caicedo mais comme ça boycott 😌🤷🏿‍♂️ — Madridista 🫢👈🇨🇩 (@PepsMoanaKin) September 22, 2025

Publicidad

"Linda Caicedo fue robada en el Trofeo Kopa"

Linda Caicedo robbed of the women's Kopa https://t.co/gViluwIbWh — Grace Mwelu (@Gmwelu) September 22, 2025

Es un escándalo el robo del año — Guerreroo06🇨🇴🇮🇹 (@Guerrerooo06) September 22, 2025

Publicidad

¿'Vicky' López, sobre Linda Caicedo??

Vicky Lopez over Linda caicedo kivipi??? pic.twitter.com/NIYF2iZhpX — Treasonous bartender (@ElvisMace9) September 22, 2025

"Esto es un atentado contra Linda Caicedo".

Isso aqui é um atentado contra a Linda Caicedo https://t.co/dSJ7DvjYPF — CrisTeza (@Criss_Lopes_) September 22, 2025

"Linda Caicedo hizo todo en el Real Madrid Femenino y en la selección de su país y le dan el premio a otra que no juega en una selección profesional".