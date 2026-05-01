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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Iván Ramiro Córdoba, en 'modo carrera'; su equipo ascendió a la Serie A de Italia

Iván Ramiro Córdoba, en 'modo carrera'; su equipo ascendió a la Serie A de Italia

Tras una buen temporada en la segunda división del fútbol italiano, el equipo del colombiano subió a la primera categoría para la próxima temporada.

Por: EFE
Actualizado: 1 de may, 2026
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Iván Ramiro Córdoba
Iván Ramiro Córdoba, exfutbolista colombiano - Foto:
Getty Images

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