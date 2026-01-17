James Rodríguez adelanta pretemporada y espera su nuevo equipo; "nada de casualidad"

James Rodríguez tiene en expectativa a sus seguidores y a los hinchas de la Selección Colombia, ya que actualmente se encuentra libre, sin equipo, y muchos esperan que tenga regularidad pensando en su participación como capitán y líder en el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

En medio de eso, y a pesar de que no hay muchos rumores sobre su futuro, el mediocampista cucuteño no deja nada al azar y adelanta su puesta a punto de manera individual, entrenando en gimnasio, pero también con un poco de acción de balón para no perder su pegada.



James Rodríguez entrena y espera nuevo equipo

En un video publicado en su cuenta de Instagram, que ya acumula un poco más de 3 millones de visitas, el '10' dejó ver que su pegada con la zurda está más vigente que nunca, algo que viene haciendo seguido, ya que el pasado 7 de enero también había dejado ver a sus seguidores un poco de su entrenamiento.

"Nada de casualidad", fue la frase con la que James Rodríguez acompañó el posteo en redes sociales, con varios golazos de pelota quieta, al ángulo, y con una barrera al frente, mostrando que su precisión y calidad están listas para el nuevo reto a nivel de clubes, pero también pensando en la Selección Colombia.

Sobre su futuro, y ya con varias ligas internacionales en acción, se mencionó en los recientes días que el Austin FC, de la MLS, sería el elenco que apuntaría en él como fichaje estelar del año 2026, y como el campeonato norteamericano comenzará a mediados de febrero, aún tiene tiempo para trabajar de manera individual, ultimar detalles y luego comenzar pretemporada, a la espera de si se concreta este fichaje.



Lo cierto es que James Rodríguez no juega un partido oficial a nivel de club desde el pasado 8 de noviembre, en la derrota 1-2 del León con Puebla, por la última fecha de la Liga MX en el segundo semestre en el balompié mexicano. Ya con la Selección Colombia, el día 18 del mismo mes fue su última presentación, en el 3-0 contra Australia.