RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Colombianos en el exterior  / James Rodríguez adelanta pretemporada y espera su nuevo equipo; "nada de casualidad"

James Rodríguez adelanta pretemporada y espera su nuevo equipo; "nada de casualidad"

El capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, sigue en su puesta a punto esperando definir su futuro para este 2026, para llegar con protagonismo al Mundial 2026 de la FIFA.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 17 de ene, 2026
James Rodríguez es una de las figuras de la Selección Colombia.
James Rodríguez es una de las figuras de la Selección Colombia.
