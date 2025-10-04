Síguenos en::
James Rodríguez anotó, defendió y hasta empujó al equipo, pero León cayó 2-4 con Toluca

James Rodríguez anotó, defendió y hasta empujó al equipo, pero León cayó 2-4 con Toluca

A pesar de todos los esfuerzos del colombiano por sacar el resultado con el cuadro 'esmeralda', las fallas defensivas y poco peso en ataque, terminaron con el 2-4 en contra.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 4 de oct, 2025
Foto: Getty Images.

