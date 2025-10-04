James Rodríguez anotó, defendió y hasta empujó al equipo, pero León cayó 2-4 con Toluca

Este sábado 4 de octubre, el Club León recibió en Guanajuato a Toluca, por el duelo correspondiente a la duodécima jornada de la Liga MX, con James Rodríguez como principal protagonista.

Y es que, el colombiano, quien anotó uno de los goles y se robó todas las miradas de la transmisión; al final hizo lo que pudo para evitar una derrota inminente frente a los actuales campeones y líderes del fútbol mexicano.

Con este resultado, el conjunto de Guanajuato se ubica en la casilla número doce, con doce unidades; fuera de la zona para disputar las finales.